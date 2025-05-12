Індекс інфляції у квітні 2025: як змінилися ціни та що здорожчало найбільше

Індекс інфляції за квітень 2025 року становить 100,7%. Через це деякі продукти та інші товари здорожчали у ціні. За даними Держстату, інфляція на споживчому ринку у квітні порівняно з березнем становила 0,7%, з початку року — 4,3%

Як це вплинуло на ціни в українських крамницях — Держстат зібрав статистику здорожчання.

Індекс інфляції за квітень 2025 року: які товари подорожчали

Базова інфляція у квітні порівняно з березнем становила 0,4%, з початку року — 3,9%. Через це ціни на продукти та безалкогольні напої зросли на 1,8%.

Найбільше подорожчали свинина та фрукти — 7,9%. На 3,6–0,8% зросли ціни на такі позиції:

м’ясо птиці;

цукор;

макаронні вироби;

яловичина;

риба та продукти з риби;

сало;

хліб;

овочі;

безалкогольні напої.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби стали більшими на 1,3%. Здорожчання останніх пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 2,2%.

Проїзд в автодорожньому та залізничному пасажирському транспорті зріз на 0,9% та 0,8%.

Рівень інфляції у квітні 2025: які продукти та послуги подешевшали

У квітні 2025 року на 2,5–0,2% подешевшали яйця, рис та масло. На 0,3% знизилися й ціни на транспорт, здебільшого через здешевлення палива та мастил на 2,2%.

Що таке інфляція або індекс споживчих цін

Нагадаємо, що індекс споживчих цін або інфляція — це показник зміни в цінах і тарифах на товари та послуги, які купує населення для невиробничого споживання.

Рівень інфляції розраховують щомісяця на підставі даних про ціни, які одержують органи державної статистики шляхом щомісячної реєстрації цін і тарифів, та даних національних рахунків щодо витрат домогосподарств на кінцеве споживання.

Простими словами, інфляція — це знецінення купівельної спроможності грошей. Чим швидше знецінюється валюта, тим більше ростуть ціни на товари та послуги.

Ми вже ділилися прогнозами НБУ щодо інфляції у 2025 році.

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