Індекс інфляції у квітні 2025: як змінилися ціни та що здорожчало найбільше

Фото Unsplash Індекс інфляції за квітень 2025 року становить 100,7%. Через це деякі продукти та інші товари здорожчали у ціні. За даними Держстату, інфляція на споживчому ринку у квітні порівняно з березнем становила 0,7%, з початку року — 4,3% Як це вплинуло на ціни в українських крамницях — Держстат зібрав статистику здорожчання. Індекс інфляції за квітень 2025 року: які товари подорожчали Базова інфляція у квітні порівняно з березнем становила 0,4%, з початку року — 3,9%. Через це ціни на продукти та безалкогольні напої зросли на 1,8%. Найбільше подорожчали свинина та фрукти — 7,9%. На 3,6–0,8% зросли ціни на такі позиції: м’ясо птиці; цукор; макаронні вироби; яловичина; риба та продукти з риби; сало; хліб; овочі; безалкогольні напої. Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби стали більшими на 1,3%. Здорожчання останніх пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 2,2%. Проїзд в автодорожньому та залізничному пасажирському транспорті зріз на 0,9% та 0,8%. Читати на тему Ціни ростуть, а зарплати ті самі: як українцям впоратися з інфляцією та зберегти бюджет Купівельна спроможність українців падає швидше, ніж зростають доходи. Які прогнози Національного банку і чи врятує зростання зарплат? Рівень інфляції у квітні 2025: які продукти та послуги подешевшали У квітні 2025 року на 2,5–0,2% подешевшали яйця, рис та масло. На 0,3% знизилися й ціни на транспорт, здебільшого через здешевлення палива та мастил на 2,2%. Що таке інфляція або індекс споживчих цін Нагадаємо, що індекс споживчих цін або інфляція — це показник зміни в цінах і тарифах на товари та послуги, які купує населення для невиробничого споживання. Рівень інфляції розраховують щомісяця на підставі даних про ціни, які одержують органи державної статистики шляхом щомісячної реєстрації цін і тарифів, та даних національних рахунків щодо витрат домогосподарств на кінцеве споживання. Простими словами, інфляція — це знецінення купівельної спроможності грошей. Чим швидше знецінюється валюта, тим більше ростуть ціни на товари та послуги. Ми вже ділилися прогнозами НБУ щодо інфляції у 2025 році. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Економіка України, Інфляція, фінанси Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter