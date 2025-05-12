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Індекс інфляції у квітні 2025: як змінилися ціни та що здорожчало найбільше

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 12 Травня 2025, 14:00
індекс інфляції квітень 2025
Фото Unsplash
Індекс інфляції у квітні 2025: як змінилися ціни та що здорожчало найбільше
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