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Индекс инфляции в апреле 2025: как изменились цены и что подорожало больше всего

Ирина Танасийчук, журналист сайта 12 мая 2025, 14:00
индекс инфляции в апреле 2025
Фото Unsplash
Индекс инфляции в апреле 2025: как изменились цены и что подорожало больше всего
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