Индекс инфляции в апреле 2025: как изменились цены и что подорожало больше всего

Индекс инфляции за апрель 2025 года составляет 100,7%. Поэтому некоторые продукты и другие товары подорожали в цене. По данным Госстата, инфляция на потребительском рынке в апреле по сравнению с мартом составила 0,7%, с начала года — 4,3%.

Как это отразилось на ценах в украинских магазинах — Госстат собрал статистику подорожания.

Индекс инфляции за апрель 2025: какие товары подорожали

Базовая инфляция в апреле по сравнению с мартом составила 0,4%, с начала года — 3,9%. Поэтому цены на продукты и безалкогольные напитки выросли на 1,8%.

Больше всего подорожали свинина и фрукты — 7,9%. На 3,6–0,8% выросли цены на следующие позиции:

мясо птицы;

сахар;

макаронные изделия;

говядина;

рыба и продукты из рыбы;

сало;

хлеб;

овощи;

безалкогольные напитки.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия стали больше на 1,3%. Удорожание последних связано с удорожанием табачных изделий на 2,2%.

Проезд в автодорожном и железнодорожном пассажирском транспорте вырос на 0,9% и 0,8%.

Уровень инфляции в апреле 2025: какие продукты и услуги подешевели

В апреле 2025 года на 2,5–0,2% подешевели яйца, рис и масло. На 0,3% снизились и цены на транспорт, в основном из-за удешевления топлива и смазочных масел на 2,2%.

Что такое инфляция или индекс потребительских цен

Напомним, что индекс потребительских цен или инфляция — это показатель изменения в ценах и тарифах на товары и услуги, которые покупает население для непроизводственного потребления.

Уровень инфляции рассчитывают ежемесячно на основании данных о ценах, получаемых органами государственной статистики путем ежемесячной регистрации цен и тарифов, и данных национальных счетов по расходам домохозяйств на конечное потребление.

Простыми словами, инфляция — это обесценивание покупательной способности денег. Чем быстрее обесценивается валюта, тем больше растут цены на товары и услуги.

Мы уже делились прогнозами НБУ по инфляции в 2025 году.

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