Ігор Костюк став головним тренером Динамо після відставки Шовковського

Київське Динамо офіційно зняло приставку в. о. з Ігоря Костюка. Фахівець, який наприкінці листопада тимчасово очолив команду, тепер працюватиме у статусі повноцінного головного тренера першої команди.

Про рішення клубу повідомили на офіційному сайті клубу.

Костюк став тренером

Ігор Костюк прийняв Динамо після відставки Олександра Шовковського й протягом кількох матчів керував командою як виконувач обов’язків. За цей час керівництво клубу уважно стежило за його роботою та дійшло висновку: саме він має вести команду далі.

Президент Динамо Ігор Суркіс наголосив, що Костюк — людина системи, яка багато років працює в клубі, добре знає потенціал молодих футболістів і вміє знаходити з ними спільну мову.

У керівництві переконані: новий наставник здатен стабілізувати ситуацію та поступово повернути киян до боротьби за високі місця як в Україні, так і на європейській арені.

Як команда грала з Костюком

Початок роботи Костюка з першою командою вийшов непростим. У дебютному матчі УПЛ Динамо несподівано поступилося вдома Полтаві (1:2), що стало вже четвертою поспіль поразкою киян у чемпіонаті — найгіршою серією в історії клубу.

Втім, далі ситуацію вдалося вирівняти. Біло-сині перервали чорну смугу перемогою над Кудрівкою (2:1), а згодом упевнено розібралися з Вересом (3:0). У тій грі відзначився 19-річний Матвій Пономаренко — ще одне підтвердження курсу на молодь.

На європейській арені Динамо під керівництвом Костюка провело матч Ліги конференцій проти Фіорентини, де кияни поступилися з мінімальним рахунком 1:2.

Головне фото: ФК Динамо.

