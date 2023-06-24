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Нічна атака на Київ сьогодні, 24 червня: Росія обстріляла вночі столицю ракетами, є загиблі

Валерія Маліцька, головна редакторка сайту 24 Червня 2023, 08:43
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