Нічна атака на Київ сьогодні, 24 червня: Росія обстріляла вночі столицю ракетами, є загиблі

Вночі 24 червня Росія атакувала Київ ракетами. У Соломʼянському районі столиці після третьої години ночі сталася серія вибухів, які призвели до пожежі в одному з багатоповерхових будинків. Попередньо встановлено, що уламки ракети потрапили в верхні поверхи житлової споруди, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Вибухи у Києві 24 червня — останні новини

Внаслідок влучання уламків у 25-типоверховий будинок у Соломʼянському районі, будівельні конструкції на 16, 17, 18 та 19 поверхах (з них найбільше пошкоджень на 18 поверсі) були частково зруйновані, повідомляють у КМВА. Пожежа охопила окремі ділянки на різних поверхах будівлі. Екстрені служби оперативно надійшли на місце події.

На жаль, три особи загинули внаслідок влучання уламків ракети у будинок. Постраждали ще 11 осіб, які отримали різні травми різного ступеню важкості. З них трьох було госпіталізовано для надання медичної допомоги.

Наразі тривають пошуково-рятувальні роботи у будинку. Загалом, з будинку вдалося врятувати 24 людини, зокрема трьох осіб, які були деблоковані з-під завалів, а також одну людину, яка була деблокована з ліфта.

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Пожежу було локалізовано о 04:40, і до 06:30 вдалося повністю її ліквідувати.

Численні автомобілі, які були припарковані поруч з будинком, також постраждали — їх кількість становить принаймні 40.

Спеціалісти продовжують активні дії для евакуації та забезпечення допомоги всім, хто перебуває під загрозою.

Голова МВС України Ігор Клименко повідомляє, що місце події очеплене, правоохоронці розгорнули мобільний пункт прийому заяв від громадян. Особливо чекають звернень щодо безвісти зниклих осіб. Оскільки є невпізнані жертви, потрібен ДНК-аналіз для ідентифікації.

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Загалом у роботі з надзвичайною ситуацією беруть участь 90 осіб та 22 одиниці техніки Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), зокрема два кінологічні розрахунки. На місці події працюють також психологи з ДСНС, які надають психологічну підтримку 15 особам, повідомляє очільник КМВА Сергій Попко.

Нічна атака на Київ — наслідки

Українські блогери та засновники компанії з дизайну інтер’єрів Тома та Дмитро опублікували у своїх соцмережі наслідки атаки на Київ. Саме у їхній під’їзд впали уламки від російської ракети.

Це вже восьма повітряна атака на Київ за червень. Ворог вчергове застосував свою звичайну тактику — стратегічні бомбардувальники Ту-95МС випустили з району Каспію ракети Х-101/555.

У КМВА повідомили, що за ніч ППО збили понад 20 російських ракет у повітряному просторі навколо Києва.

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