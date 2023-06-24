Україна

Замість дитячого садочка в окупантів — шпиталь: карта бойових дій в Україні 24 червня в режимі онлайн

Даніела Долотова, редакторка сайту 24 Червня 2023, 07:00
Карта бойових дій в Україні

Більше відео
0:02:27
ЗРК Avenger
Американські месники в Україні! Як працює ЗРК Avenger, що знищує російські БпЛА та ракети
0:03:45
ситуація в донецькій області
Лісосмуги майже не лишилося. Бійці ТрО Дніпра про тактику ворога на фронті
0:05:38
Що буде після підриву ЗАЕС: Держатомрегулювання про оцінку ризиків
Зачепить не лише Україну! Держатомрегулювання про ризики підриву ЗАЕС
0:00:00
Безпека побудови Запорізької АЕС: конструкція реакторів
Безпека конструкції енергоблоків та наслідки можливої аварії — науковиця про побудову Запорізької АЕС та нова інформація ГУР
Дивитись більше

Останні відео
Карта бойових дій в Україні

Замість дитячого садочка в окупантів — шпиталь: карта бойових дій в Україні 24 червня в режимі онлайн
0:02:27
ЗРК Avenger
Американські месники в Україні! Як працює ЗРК Avenger, що знищує російські БпЛА та ракети
0:03:45
ситуація в донецькій області
Лісосмуги майже не лишилося. Бійці ТрО Дніпра про тактику ворога на фронті
0:05:38
Що буде після підриву ЗАЕС: Держатомрегулювання про оцінку ризиків
Зачепить не лише Україну! Держатомрегулювання про ризики підриву ЗАЕС
0:02:28
Полон
Кожен, хто виходить з російського полону — герой! Військовий відверто про 14 місяців у неволі ворога
0:00:00
Безпека побудови Запорізької АЕС: конструкція реакторів
Безпека конструкції енергоблоків та наслідки можливої аварії — науковиця про побудову Запорізької АЕС та нова інформація ГУР
0:03:53
Похорони Івана Шульги
Живі квіти та сльози… На Майдані попрощались із захисником Іваном Шульгою, який пройшов пекло війни
Літак
Характеристики ракети Х-101: що відомо про снаряди, якими Росія обстрілює Україну
0:04:38
Ізюм
Відбудова Ізюму! Як повертають до життя знищене росіянами місто
Карта бойових дій в Україні
За добу 23 ворожі підрозділи відчули на собі вогонь ЗСУ: карта бойових дій в Україні 23 червня в режимі онлайн
Більше відео
ЗРК Avenger
Читати далі
Американські месники в Україні! Як працює ЗРК Avenger, що знищує російські БпЛА та ракети

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь