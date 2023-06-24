Замість дитячого садочка в окупантів — шпиталь: карта бойових дій в Україні 24 червня в режимі онлайн

Скільки мужності потрібно українським захисникам, аби не лише боронити, але й відвойовувати рідні землі на карті бойових дій, лишається й досі загадкою.

Як і відповідь на питання, як їм стає сміливості не тільки вести бій, але й витягувати з-під обстрілів поранених побратимів.

Однак завжди лише найрідніші знають, що дає нашим захисникам сили. Адже відповідь на це питання — любов до тих, хто чекає на них вдома та прагне будувати майбутнє вільної України разом.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що українські війська продовжували контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту і досягли перемог.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 24 червня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом доби російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши 14 крилатих ракет Х-101/Х-555, три дрони Shahed-136/131, а також чотири зенітних керованих ракети із С-300 по Запоріжжю.

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України 14 ракет та два дрони було знищено. А зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил було знищено російський ударний вертоліт Ка-52. Окрім того, противник втратив сім розвідувальних БпЛА.

Також ворог завдав 51 авіаційний удар, здійснив близько 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, окрім руйнування інфраструктури, постраждали мирні люди.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось понад 27 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах. Завдав авіаударів в районі Павлівки Сумської області, Гатища та Плетенівки Харківської області.

Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Карповичі Чернігівської області, Середина-Буда, Шалигіне, Попівка, Атинське, Іскрисківщина, Волфине, Павлівка, Ободи, Кіндратівка Сумської області. А також Гур’їв Козачок, Уди, Ветеринарне, Козача Лопань, Стрілеча, Олійникове, Нескучне, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Нестерне, Плетенівка, Бударки, Землянки, Озерне, Вільхуватка, Чугунівка, Тополі на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку Синьківки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Фиголівка, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Масютівка, Кислівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку Білогорівки. Завдав авіаційних ударів в районах Невського Луганської області та Білогорівки та Сіверська Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Хромове, Іванівське, Первомайське Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Озарянівка, Південне, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник проводив безуспішні наступальні дії в районах Сєверне, Авдіївка Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Новокалинове, Очеретине, Невельське, Авдіївка, Сєверне Донецької області. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Бердичі, Авдіївка, Тоненьке, Карлівка, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямку Мар’їнки Донецької області, успіху не мав. Разом з тим, здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку Новомихайлівки Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Олексіївка та Благодатне Донецької області. Здійснив обстріли населених пунктів Парасковіївка, Новомихайлівка, Благодатне Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії, зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Намагався відновити втрачене положення в районі Макарівки Донецької області.

Завдав авіаційних ударів в районах Золота Нива, Сторожеве, Макарівка Донецької області, Новоданилівка, Левадне, Оріхів, Степногірськ Запорізької області, Антонівка Херсонської області. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Водяне, Вугледар, Новоочеретувате, Макарівка, Вільне Поле, Сторожеве, Зелене Поле, Новопіль Донецької області.

Також під ворожим вогнем опинились Новодарівка, Темирівка, Левадне, Малинівка, Гуляйполе, Гуляйпільське, Чарівне, Залізничне, Білогір’я, Новоданилівка, Омельник, Червона Криниця, Преображенка, Оріхів, Єгорівка, Новоандріївка, Степове, П’ятихатки Запорізької області, Придніпровське Дніпропетровської області. Качкарівка, Республіканець, Козацьке, Шляхове, Бургунка, Золота Балка, Дудчани, Іванівка, Молодіжне, Білозерка, Ромашкове, Антонівка, Зеленівка, Херсон, Зимівник, Дніпровське, Янтарне, Берегове, Велетенське Херсонської області.

Російські окупанти продовжують використовувати інфраструктуру тимчасово захоплених населених пунктів для надання медичної допомоги своїм пораненим військовослужбовцям.

В населеному пункті Чкалове Запорізької області, на території дитячого садочка, загарбники облаштували польовий шпиталь. Зафіксовано прибуття двох вантажних автомобілів з медичним обладнанням.

Авіація сил оборони України за добу завдала десять ударів по районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили чотири райони зосередження особового складу та військової техніки, 12 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, два засоби радіоелектронної боротьби та один засіб протиповітряної оборони.

Та ще більшим досягненням для нашої держави завжди буде повернення українських захисників з російської неволі. Читай, що розповідають військові про 14 місяців у полоні ворога.

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