Вместо детского сада у оккупантов — госпиталь: карта боевых действий в Украине 24 июня в режиме онлайн

Сколько мужества нужно украинским защитникам, чтобы не только защищать, но и отвоевывать родные земли на карте боевых действий, остается до сих пор загадкой.

Как и ответ на вопрос, как им хватает смелости не только вести бой, но и вытаскивать из-под обстрелов раненых собратьев.

Однако всегда только самые родные знают, что дает нашим защитникам силы. Ведь ответ на этот вопрос — любовь к тем, кто ждет их дома и стремится строить будущее свободной Украины вместе.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что украинские войска продолжали контрнаступательные операции по меньшей мере на трех участках фронта и добились побед.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 24 июня 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что в течение прошлых суток российские оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по территории Украины, применив 14 крылатых ракет Х-101/Х-555, три дрона Shahed-136/131, а также четыре зенитных управляемых ракеты с С-300 по Запорожью.

Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины 14 ракет и два дрона были уничтожены. А зенитным ракетным подразделением Воздушных Сил был уничтожен российский ударный вертолет Ка-52. Кроме того, противник потерял семь разведывательных БПЛА.

Также враг нанес 51 авиационный удар, совершил около 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, кроме разрушения инфраструктуры пострадали мирные люди.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение прошлых суток произошло более 27 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах. Нанес авиаудары в районе Павловки Сумской области, Гатища и Плетеновки Харьковской области.

Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Карповичи Черниговской области, Середина-Буда, Шалыгино, Поповка, Атинское, Искрисковщина, Волфино, Павловка, Ободы, Кондратовка Сумской области. А также Гурьев Казачок, Уды, Ветеринарное, Казачья Лопань, Стрелечья, Олейниково, Нескучное, Огурцово, Гатище, Волчанск, Нестерное, Плетеновка, Бударки, Землянки, Озерное, Ольховатка, Чугуновка, Тополи Харьковской области.

На Купянском направлении враг совершил безуспешные наступательные действия в направлении Синьковки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Красное Первое, Фиголовка, Двуречная, Западное, Купянск, Масютовка, Кисловка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении Белогоровки. Нанес авиационные удары в районах Невского Луганской области и Белогоровки и Северска Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменское, Спорное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник нанес авиационные удары в районах Хромово, Ивановское, Первомайское Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка, Пивденное, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник проводил безуспешные наступательные действия в районах Северное, Авдеевка Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Новокалиново, Очеретино, Невельское, Авдеевка, Северное Донецкой области. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Бердичи, Авдеевка, Тоненькое, Карловка, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Марьинки Донецкой области, успеха не имел. Вместе с тем, совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Красногоровка, Марьинка, Георгиевка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг совершил безуспешные наступательные действия в направлении Новомихайловки Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Алексеевка и Благодатное Донецкой области. Совершил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Новомихайловка, Благодатное Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия, сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Пытался восстановить утраченное положение в районе Макаровки Донецкой области.

Нанес авиационных ударов в районах Золотая Нива, Сторожевое, Макаровка Донецкой области, Новоданиловка, Левадное, Орехов, Степногорск Запорожской области, Антоновка Херсонской области. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Водяное, Угледар, Новоочеретоватое, Макаровка, Вольное Поле, Сторожевое, Зеленое Поле, Новополь Донецкой области.

Также под вражеским огнем оказались Новодаровка, Темировка, Левадное, Малиновка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Чаривное, Зализничное, Белогорье, Новоданиловка, Омельник, Червоная Криница, Преображенка, Орехов, Егоровка, Новоандреевка, Степное, Пятихатки Запорожской области. Качкаровка, Республиканец, Казацкое, Шляховое, Бургунка, Золотая Балка, Дудчаны, Ивановка, Молодежное, Белозерка, Ромашковое, Антоновка, Зеленовка, Херсон, Зимовник, Днепровское, Янтарное, Береговое, Велетенское Херсонской области.

Российские оккупанты продолжают использовать инфраструктуру временно захваченных населенных пунктов для оказания медицинской помощи своим раненым военнослужащим.

В населенном пункте Чкалово Запорожской области, на территории детского сада, захватчики обустроили полевой госпиталь. Зафиксировано прибытие двух грузовых автомобилей с медицинским оборудованием.

Авиация сил обороны Украины за прошлые сутки нанесла десять ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошлые сутки поразили четыре района сосредоточения личного состава и военной техники, 12 артиллерийских подразделений на огневых позициях, два средства радиоэлектронной борьбы и одно средство противовоздушной обороны.

Еще большим достижением для нашего государства всегда будет возвращение украинских защитников из российской неволи. Читай, что рассказывают военные о 14 месяцах в плену врага.

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