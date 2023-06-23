Заденет не только Украину! Госатомрегулирование о рисках подрыва ЗАЭС

Запорожская АЭС — самая большая в Европе. Последствия от взрыва на ней могут быть больше, чем после Чернобыльской катастрофы. После взрыва россиянами Каховской ГЭС появилась информация о подготовке оккупантами теракта на ЗАЭС. Они заминировали станцию.

Но если Россия решится совершить теракт на Запорожской АЭС, последствия ощутит не только Украина, сообщил в эфире телемарафона Єдині новини исполняющий обязанности директора Госатомрегулирования, главного государственного инспектора по атомной и радиационной безопасности Олег Кориков.

Загрязнение коснется не только Украины

Кориков объясняет, что Запорожская атомная электростанция — это объект мирного использования ядерной энергии. Система безопасности станции рассчитана только на природные воздействия, а не на военные.

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— Разного рода взрывы или минирование могут отразиться очень негативно на целостности оборудования станции. Даже может быть нанесено влияние окружающей среде далеко за пределами самой АЭС, — сказал он.

Олег Кориков информирует, что современное моделирование с помощью программных кодов демонстрирует: объем активности десять в 19 степени беккерелей может быть высвобожден в случае аварии на ЗАЭС.

Это однозначно будут трансграничные последствия, коснется стран, прилегающих к Украине, — убежден Кориков.

Эксперт говорит, что МАГАТЭ подтвердило заминирование Запорожской АЭС, но не имеет подтверждений минирования водосбросных сооружений, соединяющих озеро-охладитель станции и Каховское водохранилище.

— В случае их подрыва не будет водных ресурсов объемом 48 млн кубометров, необходимых для охлаждения ядерного топлива в реакторах. Риски действительно очень велики, — акцентировал он.

Ранее мы рассказывали о зоне поражения ЗАЭС и куда может получить радиация.

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