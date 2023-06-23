Зачепить не лише Україну! Держатомрегулювання про ризики підриву ЗАЕС

Запорізька АЕС — найбільша в Європі. Наслідки від вибуху на ній можуть бути більшими, ніж після Чорнобильської катастрофи. Після підриву росіянами Каховської ГЕС з’явилася інформація про підготовку окупантами теракту на ЗАЕС. Вони замінували станцію.

Але якщо Росія зважиться вчинити теракт на Запорізькій АЕС, наслідки відчує не лише Україна, повідомив в ефірі телемарафону Єдині новини виконувач обов’язків директора Держатомрегулювання, головного державного інспектора з атомної та радіаційної безпеки Олег Коріков.

Забруднення зачепить не лише Україну

Коріков пояснює, що Запорізька атомна електростанція — це об’єкт мирного використання ядерної енергії. Система безпеки станції розрахована лише на природні впливи, а не на воєнні.

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— Різного роду підриви чи мінування можуть позначитися дуже негативно на цілісності обладнання станції. Навіть може бути заподіяний вплив навколишньому середовищу далеко за межами самої АЕС, — сказав він.

Олег Коріков інформує, що сучасне моделювання за допомогою програмних кодів демонструє: обсяг активності десять в 19-му ступені бекерелів може бути вивільнений у разі аварії на ЗАЕС.

Це однозначно будуть транскордонні наслідки, зачепить країни, прилеглі до України, — переконаний Коріков.

Експерт каже, що МАГАТЕ підтвердило замінування Запорізької АЕС, але не має підтверджень мінування водоскидних споруд, які сполучають ставок-охолоджувач станції та Каховське водосховище.

— У разі їх підриву не буде водних ресурсів обсягом 48 млн кубометрів, необхідних для охолодження ядерного палива в реакторах. Ризики справді дуже великі, — акцентував він.

Раніше ми розповідали про зону ураження ЗАЕС і куди може дістатись радіація.

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