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Ночная атака на Киев сегодня, 24 июня: Россия обстреляла ночью столицу ракетами, есть погибшие

Валерия Малицкая, главный редактор сайта 24 июня 2023, 08:43
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