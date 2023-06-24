Ночная атака на Киев сегодня, 24 июня: Россия обстреляла ночью столицу ракетами, есть погибшие

Ночью 24 июня Россия атаковала Киев ракетами. В Соломенском районе столицы после трех часов ночи произошла серия взрывов, которые привели к пожару в одном из многоэтажных домов. Предварительно установлено, что обломки ракеты попали в верхние этажи жилой постройки, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Взрывы в Киеве 24 июня — последние новости

В результате попадания обломков в 25-этажное здание в Соломенском районе, строительные конструкции на 16, 17, 18 и 19 этажах (из них больше всего повреждений на 18 этаже) были частично разрушены, сообщают в КМВА. Пожар охватил отдельные участки на разных этажах здания. Экстренные службы оперативно поступили на место происшествия.

К сожалению, три человека погибли в результате попадания обломков ракеты в здание. Пострадали еще 11 человек, получив травмы разной степени тяжести. Из них трое были госпитализированы для оказания медицинской помощи.

В настоящее время продолжаются поисково-спасательные работы в доме. В общей сложности, из дома удалось спасти 24 человека, в том числе трех человек, которые были деблокированы из-под завалов, а также одного человека, который был деблокирован из лифта.

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Пожар был локализован в 04:40, и к 06:30 удалось полностью его ликвидировать.

Многочисленные автомобили, припаркованные рядом с домом, также пострадали — их количество составляет по меньшей мере 40.

Специалисты продолжают активные действия по эвакуации и обеспечению помощи всем находящимся под угрозой.

Глава МВД Украины Игорь Клименко сообщает, что место происшествия оцеплено, правоохранители развернули мобильный пункт приема заявлений от граждан. Особенно ждут обращений по поводу без вести пропавших. Поскольку есть неопознанные жертвы, нужен ДНК-анализ для идентификации.

Всего в работе с чрезвычайной ситуацией принимают участие 90 человек и 22 единицы техники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), в том числе два кинологических расчета. На месте происшествия работают также психологи из ГСЧС, оказывающие психологическую поддержку 15 человек, сообщает глава КМВА Сергей Попко.

Это уже восьмая воздушная атака на Киев за июнь. Враг в очередной раз применил свою обычную тактику – стратегические бомбардировщики Ту-95МС выпустили из района Каспия ракеты Х-101/555.

В КМВА сообщили, что за ночь ПВО сбила более 20 российских ракет в воздушном пространстве вокруг Киева.

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