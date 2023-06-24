Рассказы

Двух этажей просто нет! Супруги показали дом, в который попали обломки российской ракеты 24 июня

Богдана Макалюк, редактор сайта 24 июня 2023, 11:05
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Фото: Instagram, Getty Images

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