Двух этажей просто нет! Супруги показали дом, в который попали обломки российской ракеты 24 июня

Российские военные продолжают совершать военные преступления против мирного населения Украины. В ночь на 24 июня 2023 года оккупанты совершили ракетную атаку на Киев. Обломки вражеской ракеты попали в многоэтажку в Соломенском районе столицы.

Украинские блогеры и основатели компании по дизайну интерьеров Тома и Дмитрий, в чей подъезд попали обломки ракеты, рассказали о событиях той страшной ночи в своем Instagram.

Обстрел Киева: история жителей разрушенного подъезда

В момент удара Тома и Дмитрий находились в подвале, который от прилета затрясся и задымился.

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Двух этажей просто нет. Был сильный пожар. Не знаю, что с людьми надеюсь, что их там не было, — говорит Тома.

По ее словам, все машины, которые были возле дома, получили повреждения, ее тоже.

Впоследствии блоггеры узнали о погибших и выразили соболезнования. Тома считает, что жить в доме дальше может быть опасно, ведь повреждены несущие конструкции. Но пока рано делать выводы.

Женщина вошла в подъезд, чтобы забрать документы. Рассказывает, что на этаже выбиты окна, а дом затапливает. Ее квартира остается сухой, но соседние заливает. Поэтому считает, что ее жилье тоже может затопить. Лифтов тоже нет, их выбило.

В конце рассказа она отметила, что несколько дней испытывала предчувствие, что может “прилететь” в ее дом. Но пыталась себя убеждать, что это просто ужасные мысли.

Российские военные каждый день обстреливают Украину. Больше всего страдают люди на прифронтовых территориях. Ранее мы рассказывали об обстреле Херсона 23 июня. Оккупанты прицельно били по коммунальным предприятиям.

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