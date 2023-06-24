Розповіді

Двох поверхів просто немає! Подружжя показало будинок, в який влучили уламки російської ракети 24 червня

Богдана Макалюк, редакторка сайту 24 Червня 2023, 11:05
Обстріл Києва 24.06.2023: історія очевидиці про влучання ракети
Фото: Instagram, Getty Images

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