Двох поверхів просто немає! Подружжя показало будинок, в який влучили уламки російської ракети 24 червня

Російські військові продовжують чинити воєнні злочини проти мирного населення України. В ніч проти 24 червня 2023 року окупанти здійснили ракетну атаку на Київ. Уламки ворожої ракети влучили у багатоповерхівку в Солом’янському районі столиці.

Українські блогери та засновники компанії з дизайну інтер’єрів Тома та Дмитро, у чий під’їзд влучили уламки, розповіли про події тієї страшної ночі у своєму Instagram.

Обстріл Києва: історія жителів зруйнованого під’їзду

У момент удару Тома та Дмитро перебували у підвалі, який від “прильоту” затрусився та задимівся.

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Двох поверхів просто немає. Була сильна пожежа. Не знаю, що з людьми сподіваюся, що їх там не було, — говорить Тома.

За її словами, усі машини, які були біля будинку зазнали пошкоджень, її також.

Згодом блогери дізналися про загиблих та висловили співчуття. Тома вважає, що жити у будинку далі може бути небезпечно, адже пошкоджені несучи конструкції. Але поки зарано робити висновки.

Жінка зайшла у під’їзд, щоб забрати документи. Розповідає, що на поверсі вибиті вікна, а дім затоплює. Її квартира залишається сухою, але сусідні заливає. Тому вважає, що її оселю теж може затопити. Ліфтів також немає, їх вибило.

Наприкінці розповіді вона зазначила, що кілька днів мала передчуття, що може влучити у її будинок. Але намагалася себе переконувати, що це просто страшні думки.

Російські військові щодня обстрілюють України. Чи не найбільше страждають люди на прифронтових територіях. Раніше ми розповідали про обстріл Херсона 23 червня. Окупанти прицільно били по комунальних підприємствах.

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