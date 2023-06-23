Російські військові не припиняють жорстоких обстрілів Херсонщини. Сьогодні, 23 червня 2023 року, окупаційні війська прицільним вогнем вдарили по комунальному транспортному підприємству Херсона, про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

Вибухи у Херсоні сьогодні: що відомо на цю мить

Російські військові вдарили по цивільних працівниках, які забезпечують життєдіяльність міста. На жаль, 55-річний чоловік загинув на місці. Ще пʼятеро його колег отримали поранення, їх шпиталізували до медзакладів.

Пізніше Прокудін сказав, що стало відомо про смерть 43-річного працівника. Лікарі намагалися врятувати його життя, однак травми виявилися надто тяжкими, він помер у медзакладі.

Зараз також дивляться

В Офісі Генпрокурора заявили, що розпочали розслідування внаслідок удару окупантами по транспортній інфраструктурі Херсона.

За даними слідства, 23 червня 2023 року близько 10:20 окупанти з тимчасово окупованої території Херсонщини обстріляли з артилерії обласний центр, через це загинуло двоє людей, четверо — травмовані.

Проводяться першочергові заходи для фіксування злочину, скоєного армією країни-агресора.

Обстріл Херсона 23 червня 2023: фото

Прицільний удар артилерією. Вибухи у Херсоні сьогодні та кількість жертв атаки / 5 Фотографій

Читати на тему Велика вода відійшла. Як люди повертаються до рідного Херсона після підриву окупантами Каховської ГЕС Дивись сюжет про повернення жителів Херсона додому.

Російські військові знищують нашу землю різними способами. Вони не лише руйнують обстрілами, а й спричиняють екологічні катастрофи. Через підрив росіянами Каховської ГЕС екологічна ситуація у певних регіонах країни сильно погіршилася. Раніше ми розповідали про якість повітря у Запоріжжі. Місцеві кажуть, що- там неможливо дихати.

А ще у Вікон є свій Telegram та Instagram. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!

Фото: Олександр Прокудін