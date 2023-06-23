Российские военные не прекращают жестоких обстрелов Херсона и области. Сегодня, 23 июня 2023 года, оккупационные войска прицельным огнем ударили по коммунальному транспортному предприятию Херсона, сообщил председатель ОВА Александр Прокудин.

Взрывы в Херсоне сегодня: что известно на этот момент

Российские военные ударили по гражданским работникам, обеспечивающим жизнедеятельность города. К сожалению, 55-летний мужчина погиб на месте. Еще пятеро его коллег получили ранения, их госпитализировали в медучреждения.

Позже Прокудин сказал, что стало известно о смерти 43-летнего работника. Врачи пытались спасти его жизнь, однако травмы оказались слишком тяжелыми, он умер в медучреждении.

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В Офисе Генпрокурора заявили, что начали расследование по факту обстрела оккупантами транспортной инфраструктуры Херсона.

По данным следствия, 23 июня 2023 около 10:20 оккупанты с временно оккупированной территории Херсонской области обстреляли из артиллерии областной центр, из-за этого погибли два человека, четверо — травмированы.

Проводятся первоочередные меры по фиксированию преступления, совершенного армией страны-агрессора.

Обстрел Херсона 23 июня 2023 года: фото

Прицельный удар из артиллерии. Взрывы в Херсоне сегодня и количество жертв атаки / 5 Фотографий

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Российские военные уничтожают нашу землю разными способами. Они не только разрушают обстрелами, но и вызывают экологические катастрофы. Из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС экологическая ситуация в определенных регионах страны сильно ухудшилась. Ранее мы рассказывали о качестве воздуха в Запорожье, местные говорят, что дышать невозможно.

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Фото: Александр Прокудин