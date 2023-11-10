Нова пам’ятна монета від Нацбанку, присвячена Антонівському мосту: що відомо та коли ввійде в обіг

Антонівський міст — один з тих, які найчастіше згадували під час повномасштабного вторгнення. Це один із трьох головних мостів Херсонщини, який об’єднує правий та лівий береги Дніпра.

На жаль, окупанти підірвали його, коли відступали з правого берега, але після перемоги ми його обов’язково відновимо.

Нацбанк вводить в обіг з 10 листопада 2023 року пам’ятну монету Антонівський міст. Вона присвячена стратегічно важливому об’єкту для Херсонщини та країни в цілому.

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Що відомо про монету Антонівський міст

Національний банк продовжує практику карбування обігових пам’ятних монет з воєнної тематики. Зокрема, до кінця 2023 року планується введення в обіг ще однієї такої монети, що буде присвячена Збройним Силам України.

Монета Антонівський міст ідентична звичайній обіговій монеті номіналом 10 гривень зразка 2018 року. Але на реверсі розміщується стилізоване зображення Антонівського мосту та річки Дніпро з висоти пташиного лету, а також транспортні розв’язки на обох кінцях мосту, що роблять його цікавим і оригінальним.

Аверс монети — ідентичний з аверсом обігової монети номіналом 10 гривень зразка 2018 року. Як і всі інші обігові монети України, Антонівський міст є обов’язковою до приймання за її номіналом всіма фізичними та юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України.

Водночас частина тиражу обігової пам’ятної монети Антонівський міст буде сформована в спеціально оформлені ролики. До ролика входитиме 25 обігових пам’ятних монет “Антонівський міст”. На сувенірному папері, у який запаковано кожний ролик, розміщено зображення Антонівського мосту над хвилями Дніпра та стилізоване зображення військової техніки.

Пам’ятні монети війни від НБУ присвячені різним речам. Раніше ми розповідали про монету, яка присвячена ГУР.

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