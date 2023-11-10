Новая памятная монета от Нацбанка, посвященная Антоновскому мосту: что известно и когда войдет в оборот

Антоновский мост — один из наиболее часто упоминавшихся во время полномасштабного вторжения. Это один из трех главных мостов Херсонской области, который объединяет правый и левый береги Днепра.

К сожалению, оккупанты взорвали его, когда отступали с правого берега, но после победы мы его обязательно восстановим.

Нацбанк вводит в обращение с 10 ноября 2023 памятную монету Антоновский мост. Она посвящена стратегически важному объекту для Херсонской области и страны в целом.

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Что известно о монете Антоновский мост

Национальный банк продолжает практику введения в оборот памятных монет на военную тематику. В частности, до конца 2023 года планируется введение в оборот еще одной монеты, посвященной Вооруженным Силам Украины.

Монета Антоновский мост идентична обычной оборотной монете номиналом 10 гривен образца 2018 года. Но на реверсе размещается стилизованное изображение Антоновского моста и реки Днепр с высоты птичьего полета, а также транспортные развязки на обоих концах моста, делающие его интересным и оригинальным.

Аверс монеты — идентичен с аверсом оборотной монеты номиналом 10 гривен образца 2018 года. Как и все другие оборотные монеты Украины, Антоновский мост является обязательным к приему по ее номиналу всеми физическими и юридическими лицами без каких-либо ограничений на всей территории Украины.

В то же время, часть тиража оборотной памятной монеты Антоновский мост будет сформирована в специально оформленные ролики. В ролик будет входить 25 оборотных памятных монет “Антоновский мост”. На сувенирной бумаге, в которую упакован каждый ролик, размещено изображение Антоновского моста над волнами Днепра и стилизованное изображение военной техники.

Памятные монеты войны от НБУ посвящены разным вещам. Ранее мы рассказывали о монете, посвященной ГУР.

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