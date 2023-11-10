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Новая памятная монета от Нацбанка, посвященная Антоновскому мосту: что известно и когда войдет в оборот

Богдана Макалюк, журналист сайта 10 ноября 2023, 16:00
Пам’ятна монета Антонівський міст від НБУ: що відомо
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