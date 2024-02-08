Більше не Повітрофлотський: у Києві перейменували проспект

Боротьба з російським ворогом ведеться не лише у фізичній площині, а й у культурній. Через тривале спільне життя з росіянами, в українських містах вкорінилося чимало радянських назв та памʼятників їхнім діячам, тож нині ведеться їхня дерусифікація.

Так, 8 лютого на засіданні Київради ухвалили рішення про перейменування Повітрофлотського проспекту у столиці. Як тепер називається Повітрофлотський проспект — розповідаємо далі.

Повітрофлотський проспект: як перейменували

За повідомленням мера Києва Віталія Кличка, на засіданні Київради у рамках дерусифікації було ухвалено низку перейменувань столичних вулиць та проспектів.

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— Частина з них тепер називатиметься іменами наших полеглих героїв та буде пов’язана з нашими Збройними силами.

Зокрема, йдеться про перейменування Повітрофлотського проспекту на проспект Повітряних сил України, — написав мер у своєму Telegram.

Віталій Кличко зазначив, що за перейменування проспекту у Повітряних сил виступили кияни, керівництво Генштабу та ГУР, військові.

Читати на тему Київ набереться сили від своєї історії та сучасності — як проходить дерусифікація столичних вулиць До 19 червня в мобільному застосунку Київ цифровий триватиме рейтингове голосування за перейменування вулиць столиці.

Таке звернення було зафіксоване та обговорювалося давно.

— Тому, вважаю, що час вже поставити крапку. Повітряні сили щодня і щоночі боронять небо, збивають дрони та ракети, що летять на українські міста та села. І наші захисники заслуговують на те, щоб висловити їм шану і вдячність! — наголосив Кличко.

Відсьогодні в Києві є проспект Повітряних сил України! Слава нашим захисникам! Слава Україні!

Чому так важливо проводити дерусифікацію по містах України та які для цього існують інструменти — розповідали для тебе раніше.

Головне фото: Вікіпедія.

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