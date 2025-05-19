Як зцілити невидимі рани ветеранів: головне з першої конференції ПОВЕРНЕННЯ

У столиці провели першу науково-практичну конференцію Повернення. Шлях до ментального відновлення.

Захід об’єднав понад 200 учасників — медиків, військових, психологів і міжнародних експертів, які обговорювали, як найкраще допомагати воїнам, що повертаються з фронту.

Конференцію організували в межах всеукраїнського проекту ПОВЕРНЕННЯ, заснованого Віктором та Оленою Пінчуками для підтримки ментального здоров’я військових, ветеранів і членів їхніх родин.

Конференція ПОВЕРНЕННЯ: про що говорили учасники

Віктор Пінчук у своїй промові до учасників конференції звернувся до психологів:

— Стосовно навчання на проекті ПОВЕРНЕННЯ — повністю розраховуйте на нас як на партнерів.

Ми будемо запрошувати найкращих спеціалістів у світі, щоб вони ділилися своїм досвідом із вами.

Ми будем всіх заохочувати, це дуже важливо на етапі становлення. Я розумію, що пізніше ви будете найкращими у світі фахівцями, але вже зараз розраховуйте на те, що всі найкращі будуть залучені в цей проект.

Заступниця голови Офісу Президента Ірина Верещук підкреслила, що мова не про одноразову акцію, а про побудову тривкої інфраструктури:

— Ми створили фундамент для сталої та сильної системи підтримки ментального здоров’я військових і ветеранів. Але нам треба більше. Потрібна синергія державних, громадських і приватних ініціатив. Проект ПОВЕРНЕННЯ — саме про таке державно-приватне партнерство. Зараз такий час, коли реально працює лише те, що є масштабне й системне.

Перша леді України Олена Зеленська у своєму виступі зазначила:

— Сьогодні створюємо саме шлях, можливість отримати допомогу. Іти ним чи ні, кожна людина вирішує сама. Але цей шлях має бути доступним, простим, зі зрозумілою навігацією. Ще один такий шлях до ментального здоров’я, впевнена, прокладе і проект ПОВЕРНЕННЯ.

Що планується реалізувати

На першому етапі проекту планують відкрити щонайменше 25 центрів ментального здоров’я у різних регіонах України. Перший із них уже працює в Дніпрі.

Центри надаватимуть безоплатну амбулаторну допомогу, яку зможуть отримувати понад 105 тисяч військових, ветеранів та членів їхніх родин.

Окремий напрям — підготовка фахівців. У 2025 році заплановано понад 90 освітніх подій — від лекцій до тренінгів і стажувань за участю українських і міжнародних експертів.

Клінічна психологиня Ганна Каппес із дніпровського центру ПОВЕРНЕННЯ каже:

— Постійне навчання — це не просто потреба часу, а наш внутрішній ресурс зростання. Саме воно відкриває доступ до нових знань, надихає діяти впевненіше та глибше розуміти себе й інших. Конференція ПОВЕРНЕННЯ дарує спільноту однодумців, завдяки якій ми маємо опору і впевненість, що ми рухаємось у вірному напрямку.

Нещодавно у Вашингтоні український бізнесмен і філантроп Віктор Пінчук отримав нагороду за видатне гуманітарне лідерство від Atlantic Council — одного з найвпливовіших аналітичних центрів США. Меценат присвятив цю нагороду українським військовим.

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