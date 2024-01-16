Угода буде, але до 1 березня? Польські перевізники призупинять блокаду кордону — що відомо

Польські перевізники з листопада блокують пункти пропуску з Україною, тим самим підривають українську та європейську економіку, адже товари тижнями стоять на кордоні. Однак перевізники призупинять блокаду через угоду з урядом. Читай, що відомо про блокаду польського кордону.

Протести на польському кордоні — перевізники призупинять блокаду

Польські перевізники укладуть угоду з урядом Польщі, яка почне діяти з 17 січня 2024 року. Про це розповів Томаш Борковський з Комітету захисту перевізників і роботодавців транспорту, повідомило Reuters.

Це не кінець, але протест буде призупинено. Ми домовилися про певні умови, дамо уряду час попрацювати, оскільки це новий уряд, — повідомили протестувальники.

Сьогодні, 16 січня, відбудеться прес-конференція Міністерства інфраструктури Польщі, де і підпишуть угоду. Блокада польського кордону на пункті пропуску Медика-Шегині припиниться 17 січня о 13:00 за київським часом.

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Один з організаторів протесту, представник польської партії Конфедерація Рафал Меклер, повідомив, що призупинення блокади триватиме до 1 березня.

Якщо нам не вдасться знайти рішення, ми повернемося на кордон. Ми висловлюємо міністерству довіру. Це не капітуляція, а стратегічна пауза.

Міністр інфраструктури Польщі Даріуш Климчак на прес-конференції пояснив, що протести завершаться до кінця березня. Почнуться конструктивні діалоги про впровадження всіх пунктів домовленостей.

Відомо, що угода польського уряду з перевізниками містить сім пунктів. Серед них є моніторинг декларацій про час перебування транспортних засобів з України на території Польщі, налагодження діалогу з Європейською місією, ліквідація несанкціонованих видів транспорту.

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