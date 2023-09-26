Реформи, які має зробити Україна для отримання допомоги від донорів: що відомо про лист, який розіслали США

Різні країни світу допомагають нам у різних сферах, зокрема у фінансовій. Ще у січні 2023 року розпочала роботу Міжвідомча донорська координаційна платформа.

Вона була створена для підтримки процесу відновлення та реконструкції України у рамках так званого фінансового Рамштайну.

Але Україна має виконати певні умови, щоб отримати допомогу. Українська правда повідомляє, що заступник радника Білого дому з національної безпеки з питань міжнародної економіки Майк Пайл відправив на адресу Координаційної платформи донорів лист із переліком реформ, які повинна зробити Україна для продовження надання їй допомоги.

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Лист з умовами для отримання Україною допомоги від Координаційної платформи донорів

УП зазначає, що цей лист (переклад листа за посиланням) відправили також прем’єр-міністру України Денису Шмигалю та на адресу Офісу президента України.

Зміни, які має впровадити Україна, прописані по пріоритетності. Терміни їх впровадження становлять: 0-3 місяці, 3-6 місяців, один рік, 18 місяців.

Зокрема, реформи стосуються функціонування Наглядових рад Державних підприємств, антикорупційних органів (САП, НАБУ, НАЗК), Вищої ради правосуддя та судової гілки влади загалом. Крім цього, зміни в роботі Міністерства оборони України і усіх силових відомств також вказані, як пріоритетні протягом року.

Утім, варто наголосити, що цей лист є попереднім робочим проектом і підлягає розгляду.

Президент США Джо Байден під час зустрічі в Білому домі із Зеленським зазначив:

— Так само, як ми прагнемо допомогти українському народу захистити себе зараз, ми також прагнемо допомогти йому відновитися і відбудуватися для майбутнього, включаючи підтримку реформ, спрямованих на боротьбу з корупцією, створення середовища, в якому бізнес зможе процвітати, а американські та європейські компанії захочуть інвестувати.

Україна також проводить безпекову реформу. Читай детальніше про неї за посиланням.

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