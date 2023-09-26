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Реформи, які має зробити Україна для отримання допомоги від донорів: що відомо про лист, який розіслали США

Богдана Макалюк, редакторка сайту 26 Вересня 2023, 13:00
Реформи, які має провести Україна, щоб отримати допомогу від Координаційної платформи донорів
Фото: Pexels

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