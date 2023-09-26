Реформи, які має зробити Україна для отримання допомоги від донорів: що відомо про лист, який розіслали США

Різні країни світу допомагають нам у різних сферах, зокрема у фінансовій. Ще у січні 2023 року розпочала роботу Міжвідомча донорська координаційна платформа.
Вона була створена для підтримки процесу відновлення та реконструкції України у рамках так званого фінансового Рамштайну.
Але Україна має виконати певні умови, щоб отримати допомогу. Українська правда повідомляє, що заступник радника Білого дому з національної безпеки з питань міжнародної економіки Майк Пайл відправив на адресу Координаційної платформи донорів лист із переліком реформ, які повинна зробити Україна для продовження надання їй допомоги.
УП зазначає, що цей лист (переклад листа за посиланням) відправили також прем’єр-міністру України Денису Шмигалю та на адресу Офісу президента України.
Зміни, які має впровадити Україна, прописані по пріоритетності. Терміни їх впровадження становлять: 0-3 місяці, 3-6 місяців, один рік, 18 місяців.
Зміни, які має впровадити Україна, прописані по пріоритетності. Терміни їх впровадження становлять: 0-3 місяці, 3-6 місяців, один рік, 18 місяців.
Зокрема, реформи стосуються функціонування Наглядових рад Державних підприємств, антикорупційних органів (САП, НАБУ, НАЗК), Вищої ради правосуддя та судової гілки влади загалом. Крім цього, зміни в роботі Міністерства оборони України і усіх силових відомств також вказані, як пріоритетні протягом року.
Утім, варто наголосити, що цей лист є попереднім робочим проектом і підлягає розгляду.
Президент США Джо Байден під час зустрічі в Білому домі із Зеленським зазначив:
— Так само, як ми прагнемо допомогти українському народу захистити себе зараз, ми також прагнемо допомогти йому відновитися і відбудуватися для майбутнього, включаючи підтримку реформ, спрямованих на боротьбу з корупцією, створення середовища, в якому бізнес зможе процвітати, а американські та європейські компанії захочуть інвестувати.
Україна також проводить безпекову реформу. Читай детальніше про неї за посиланням.
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