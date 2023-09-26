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Реформы, которые должна сделать Украина для получения помощи от доноров: что известно о письме, которое разослали США

Богдана Макалюк, редактор сайта 26 сентября 2023, 13:00
Реформи, які має провести Україна, щоб отримати допомогу від Координаційної платформи донорів
Фото: Pexels

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