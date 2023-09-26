Реформы, которые должна сделать Украина для получения помощи от доноров: что известно о письме, которое разослали США

Разные страны мира помогают нам в разных областях, в частности в финансовой. Еще в январе 2023 начала работу Межведомственная донорская координационная платформа, она была создана для поддержки процесса восстановления и реконструкции Украины в рамках так называемого финансового Рамштайна.

Но Украина должна выполнить определенные условия для получения помощи. Украинская правда сообщает, что заместитель советника Белого дома по национальной безопасности по международной экономике Майк Пайл отправил в адрес Координационной платформы доноров письмо с перечнем реформ, которые должна сделать Украина для продолжения оказания ей помощи.

Письмо с условиями для получения Украиной помощи от Координационной платформы доноров

УП отмечает, что это письмо (перевод письма по ссылке) отправили также премьер-министру Украины Денису Шмыгалю и на адрес Офиса президента Украины.

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Изменения, которые должна внедрить Украина, прописаны по приоритетности. Сроки их внедрения составляют: 0-3 месяца, 3-6 месяцев, один год, 18 месяцев.

В частности, реформы касаются функционирования Наблюдательных советов Государственных предприятий, антикоррупционных органов (САП, НАБУ, НАПК), Высшего совета правосудия и судебной ветви власти в целом. Кроме того, изменения в работе Министерства обороны Украины и всех силовых ведомств также указаны, как приоритетные в течение года.

Впрочем, следует отметить, что это письмо является предварительным рабочим проектом и подлежит рассмотрению.

Президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме с Зеленским отметил:

— Так же, как мы стремимся помочь украинскому народу защитить себя сейчас, мы также стремимся помочь ему восстановиться и отстроиться для будущего, включая поддержку реформ, направленных на борьбу с коррупцией, создание среды, в которой бизнес сможет процветать, а американские и европейские компании захотят инвестировать.

Украина также проводит реформу безопасности. Читай подробнее о ней по ссылке.

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