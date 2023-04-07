Був обвинувачем Януковича: кого призначили головою Київської ОДА

Посадові зміни в Україні продовжуються. Сьогодні, 7 квітня, Кабінет Міністрів України підтримав проект указу президента України про призначення Руслана Кравченка головою Київської ОДА. Він змінить на посаді Олексія Кулебу.

Новопризначений очільник Київської області відомий, зокрема тим, що саме він у березні 2017 року підписав звинувачення у держзраді експрезиденту та втікачу Віктору Януковичу.

Що відомо про голову Київської ОДА Руслана Кравченка

Руслан Кравченко родом з Сєвєродонецька. Про це він пише в автобіографії. Освіту отримав у Київському військовому ліцеї імені Івана Богуна та на військово-юридичному факультеті Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого.

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З вересня 2014 року по березень 2015 року брав участь в АТО, зокрема виконував службові обов’язки прокурора у Дебальцевому та Бахмуті. Після цього повернувся до роботи у Головній військовій прокуратурі Генеральної прокуратури України.

У 2017 році вів справу колишнього президента України та втікача Віктора Януковича та підписав йому звинувачення у держзраді. З 2021 року Руслан Кравченко є очільником Бучанської окружної прокуратури.

Та цьогоріч він також брав участь у конкурсі на посаду голови НАБУ. Певний час був фаворитом у відборі, але здобути перемогу не зміг. У своїй анкеті кандидата Руслан Кравченко зазначав, що завжди прагнув до справедливості.

Постійно прагнув до справедливості, яка базується на загальнолюдських цінностях, нормах професійної етики. Тому працелюбство, відповідальність, дисциплінованість визначили вектор мого професійного життя.

Також раніше ми розповідали, що відомо про нового очільника НАБУ Семена Кривоноса, який обійшов у змаганні за посаду Руслана Кравченка.

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Фото: скриншот з відео.