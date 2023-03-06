Крок до ЄС та боротьби з корупцією? Кого призначили новим головою НАБУ та що про нього відомо

Кривонос Семен призначений головою НАБУ. Кабмін ухвалив відповідне рішення практично одноголосно. Не голосував лише міністр інфраструктури Олександр Кубраков з етичних міркувань, оскільки раніше мав тісні зв’язки з Семеном Кривоносом.

Про призначення нового директора Національного антикорупційного бюро повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на позачерговому засіданні 6 березня.

З призначенням директора НАБУ ми можемо сказати, що Україна виконала сім рекомендацій ЄС, які були визначені при отримані статусу кандидата.

Денис Шмигаль зазначив, що цей крок демонструє нашу цілеспрямованість у питанні євроінтеграції та наше прагнення вже цього року перейти до початку перемовин про вступ до ЄС.

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Що відомо про Семена Кривоноса

Згідно з інформацією на офіційній сторінці ДІАМ, Семен Кривонос — виходець з Маріуполя.

Раніше обіймав посаду першого заступника начальника Одеської митниці ДФС, де, за офіційними даними, впроваджував антикорупційний проект Відкритий митний простір.

З травня 2021 року очолював Державну інспекцію архітектури та містобудування України. А тепер Семен Кривоніс змінить на посаді Артема Ситника, чиї повноваження вичерпались ще у квітні 2022 року.

Вдень 6 березня 2023 року, після оголошення про призначення, Семен Кривонос опублікував у своїх соцмережах відео, де подякував за довіру.

Найвищим показником ефективності вважатиму, коли кожен корупціонер в Україні перед тим, як навіть подумати вчинити корупційне правопорушення, боятиметься трьох речей: Бога, народу України та Національного антикорупційного бюро.

Не терпітимуть корупції й звичайні громадяни. Про це свідчать результати опитування CASE Україна. Читай, чого найбільше не хочуть бачити українці після війни.

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