Шаг к ЕС и борьбе с коррупцией? Кого назначили новым главой НАБУ и что о нем известно

Кривонос Семен назначен главой НАБУ. Кабмин принял соответствующее решение практически единогласно. Не голосовал только министр инфраструктуры Александр Кубраков по этическим соображениям, поскольку ранее имел тесные связи с Семеном Кривоносом.

О назначении нового директора Национального антикоррупционного бюро сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на внеочередном заседании 6 марта.

С назначением директора НАБУ мы можем сказать, что Украина выполнила семь рекомендаций ЕС, определенных при получении статуса кандидата.

Денис Шмигаль отметил, что этот шаг демонстрирует нашу целенаправленность в вопросе евроинтеграции и наше стремление уже в этом году перейти к началу переговоров о вступлении в ЕС.

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Что известно о Семене Кривоносе

Согласно информации на официальной странице ДИАМ, Семен Кривонос выходец из Мариуполя. Ранее работал на должности первого заместителя начальника Одесской таможни ГФС, где по официальным данным внедрял антикоррупционный проект Открытое таможенное пространство.

С мая 2021 возглавлял Государственную инспекцию архитектуры и градостроительства Украины. А теперь Семен Кривонос сменит в должности Артема Сытника, чьи полномочия закончились еще в апреле 2022 года.

Днем 6 марта 2023 после объявления о назначении Семен Кривонос опубликовал в своих соцсетях видео, где поблагодарил за доверие.

— Самым высоким показателем эффективности буду считать, когда каждый коррупционер в Украине перед тем, как даже подумать совершить коррупционное правонарушение, будет бояться трех вещей: Бога, народа Украины и Национального антикоррупционного бюро.

Не будут терпеть коррупцию и обычные граждане. Об этом свидетельствуют результаты опроса CASE Украина. Читай, чего больше не хотят видеть украинцы после войны.

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