Был обвинителем Януковича: кого назначили главой Киевской ОГА

Должностные изменения в Украине продолжаются. Сегодня, 7 апреля, Кабинет Министров Украины поддержал проект указа президента Украины о назначении Руслана Кравченко главой Киевской ОГА. Он сменит в должности Алексея Кулебу.

Новоназначенный глава Киевской области известен в частности тем, что именно он в марте 2017 подписал обвинения в госизмене экспрезиденту и беглецу Виктору Януковичу.

Что известно о главе Киевской ОГА Руслане Кравченко

Руслан Кравченко родом из Северодонецка. Об этом он пишет в автобиографии. Образование получил в Киевском военном лицее имени Ивана Богуна и на военно-юридическом факультете Национальной юридической академии имени Ярослава Мудрого.

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С сентября 2014 года по март 2015 года принимал участие в АТО, в частности, исполнял служебные обязанности прокурора в Дебальцево и Бахмуте. После этого вернулся к работе в Главной военной прокуратуре Генеральной прокуратуры Украины.

В 2017 году вел дело бывшего президента Украины и беглеца Виктора Януковича и подписал ему обвинения в госизмене. С 2021 года Руслан Кравченко является главой Бучанской окружной прокуратуры.

Но в этом году он также принимал участие в конкурсе на должность главы НАБУ. Некоторое время был фаворитом в отборе, но победить не смог. В своей анкете кандидата Руслан Кравченко отмечал, что всегда стремился к справедливости.

Постоянно стремился к справедливости, основанной на общечеловеческих ценностях, нормах профессиональной этики. Поэтому трудолюбие, ответственность, дисциплинированность определили вектор моей профессиональной жизни.

Также ранее мы рассказывали, что известно о новом главе НАБУ Семене Кривоносе.

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Фото: скриншот с видео.