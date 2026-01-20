Рекордна кількість: скільки компаній заборгувало працівникам зарплати у 2025.

Ситуація з виплатою заробітної плати в Україні значно загострилася. Як повідомляє Опендатабот, зафіксовано 36 629 активних проваджень щодо стягнення заборгованості, що на 6% більше, ніж роком раніше.
Минулий рік став справжнім випробуванням для ринку праці, встановивши п’ятирічний антирекорд за кількістю нових справ — деталі в нашому матеріалі
Понад 3 тисячі проваджень на Дніпропетровщині через борги — деталі
Протягом 2025 року було відкрито 9 174 нових проваджень проти 488 компаній-роботодавців, що на 30% перевищує показники 2024 року. Ситуація ускладнюється низьким рівнем погашення заборгованості: 56% справ, відкритих торік, досі залишаються активними.
Окрім нових випадків, у реєстрі накопичилася значна кількість застарілих боргів. Майже 2 тисячі справ тягнуться ще з 2017 року. Довгожителем реєстру є державне підприємство Поліськгеодезкартографія, яке наразі перебуває у процесі ліквідації, але досі не розрахувалося зі своїми працівниками.
Найбільша концентрація проблем із виплатами спостерігається у промисловому та енергетичному секторах:
- Виробництво хімічної продукції: понад 2,6 тисячі проваджень (29% від загальної кількості).
- Постачання електроенергії та газу: майже аналогічний показник — 27%.
Щодо форми власності, то основний тягар заборгованості припадає на приватний бізнес (62%). Комунальні підприємства залучені у 25% справ, а державний сектор — трохи більше 13%. Найчастіше у судових справах фігурують товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ).
Розподіл боргів по території України є вкрай нерівномірним. Абсолютним лідером за кількістю відкритих справ стала Дніпропетровщина, де зосереджено понад третину всіх проваджень — 3,2 тисячі. Інші регіони з високими показниками:
- Івано-Франківщина: 1,1 тисячі справ.
- Сумщина: 897 проваджень.
- Львівщина: 770 проваджень.
Абсолютним рекордсменом за кількістю проваджень у 2025 році стало комунальне підприємство Теплокомуненерго Олександрійської міської ради — проти нього відкрито 1 446 справ. Також до п’ятірки найбільших боржників увійшли:
- Карпатнафтохім (1 059 справ).
- Дніпроазот (630 справ).
- Світловодськпобут (491 справа).
- Одеський припортовий завод (469 справ).
Варто зазначити, що деякі гіганти українського бізнесу, такі як Укрзалізниця, Укрнафта та ДТЕК Павлоградвугілля, також мали епізоди заборгованості протягом року, проте у більшості випадків вони змогли закрити борги перед працівниками до кінця 2025 року.
