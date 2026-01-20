Рекордна кількість: скільки компаній заборгувало працівникам зарплати у 2025.

Ситуація з виплатою заробітної плати в Україні значно загострилася. Як повідомляє Опендатабот, зафіксовано 36 629 активних проваджень щодо стягнення заборгованості, що на 6% більше, ніж роком раніше.

Минулий рік став справжнім випробуванням для ринку праці, встановивши п’ятирічний антирекорд за кількістю нових справ — деталі в нашому матеріалі

Понад 3 тисячі проваджень на Дніпропетровщині через борги — деталі

Протягом 2025 року було відкрито 9 174 нових проваджень проти 488 компаній-роботодавців, що на 30% перевищує показники 2024 року. Ситуація ускладнюється низьким рівнем погашення заборгованості: 56% справ, відкритих торік, досі залишаються активними.

Окрім нових випадків, у реєстрі накопичилася значна кількість застарілих боргів. Майже 2 тисячі справ тягнуться ще з 2017 року. Довгожителем реєстру є державне підприємство Поліськгеодезкартографія, яке наразі перебуває у процесі ліквідації, але досі не розрахувалося зі своїми працівниками.

Найбільша концентрація проблем із виплатами спостерігається у промисловому та енергетичному секторах:

Виробництво хімічної продукції: понад 2,6 тисячі проваджень (29% від загальної кількості).

Постачання електроенергії та газу: майже аналогічний показник — 27%.

Щодо форми власності, то основний тягар заборгованості припадає на приватний бізнес (62%). Комунальні підприємства залучені у 25% справ, а державний сектор — трохи більше 13%. Найчастіше у судових справах фігурують товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ).

Розподіл боргів по території України є вкрай нерівномірним. Абсолютним лідером за кількістю відкритих справ стала Дніпропетровщина, де зосереджено понад третину всіх проваджень — 3,2 тисячі. Інші регіони з високими показниками:

Івано-Франківщина: 1,1 тисячі справ.

Сумщина: 897 проваджень.

Львівщина: 770 проваджень.

Абсолютним рекордсменом за кількістю проваджень у 2025 році стало комунальне підприємство Теплокомуненерго Олександрійської міської ради — проти нього відкрито 1 446 справ. Також до п’ятірки найбільших боржників увійшли:

Карпатнафтохім (1 059 справ).

Дніпроазот (630 справ).

Світловодськпобут (491 справа).

Одеський припортовий завод (469 справ).

Варто зазначити, що деякі гіганти українського бізнесу, такі як Укрзалізниця, Укрнафта та ДТЕК Павлоградвугілля, також мали епізоди заборгованості протягом року, проте у більшості випадків вони змогли закрити борги перед працівниками до кінця 2025 року.

