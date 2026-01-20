Рекордное количество: сколько компаний задолжало работникам зарплаты в 2025 году

Ситуация с выплатой заработной платы в Украине значительно обострилась. Как сообщает Опендатабот, зафиксировано 36 629 активных производств по взысканию задолженности, что на 6% больше, чем годом ранее.

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Более 3 тысяч производств в Днепропетровской области из-за долгов — подробности

В течение 2025 года было открыто 9 174 новых производств против 488 компаний-работодателей, что на 30% превышает показатели 2024 года. Ситуация осложняется низким уровнем погашения задолженности: 56% дел, открытых в прошлом году, до сих пор остаются активными.

Кроме новых случаев, в реестре накопилось значительное количество просроченных долгов. Почти 2 тысячи дел тянутся еще с 2017 года. Долгожителем реестра является государственное предприятие Полесьгеодезкартография, которое сейчас находится в процессе ликвидации, но до сих пор не рассчиталось со своими работниками.

Наибольшая концентрация проблем с выплатами наблюдается в промышленном и энергетическом секторах:

Производство химической продукции: более 2,6 тысячи производств (29% от общего количества).

Поставка электроэнергии и газа: почти аналогичный показатель — 27%.

Что касается формы собственности, то основная нагрузка задолженности приходится на частный бизнес (62%). Коммунальные предприятия вовлечены в 25% дел, а государственный сектор — чуть более 13%. Чаще всего в судебных делах фигурируют общества с ограниченной ответственностью (ООО).

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Распределение долгов по территории Украины крайне неравномерно. Абсолютным лидером по количеству открытых дел стала Днепропетровская область, где сосредоточено более трети всех производств — 3,2 тысячи. Другие регионы с высокими показателями:

Ивано-Франковская область: 1,1 тысячи дел.

Сумская область: 897 производств.

Львовская область: 770 производств.

Абсолютным рекордсменом по количеству производств в 2025 году стало коммунальное предприятие Теплокоммунэнерго Александрийского городского совета — против него открыто 1 446 дел. Также в пятерку крупнейших должников вошли:

Карпатнафтохим (1 059 дел).

Днепроазот (630 дел).

Светловодскпобут (491 дело).

Одесский припортовый завод (469 дел).

Стоит отметить, что некоторые гиганты украинского бизнеса, такие как Укрзалізниця, Укрнафта и ДТЭК Павлоградуголь, также имели эпизоды задолженности в течение года, однако в большинстве случаев они смогли закрыть долги перед работниками до конца 2025 года.

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