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Рекордное количество: сколько компаний задолжало работникам зарплаты в 2025 году

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 20 января 2026, 15:00 3 мин.
сколько компаний задолжали зарплаты
Фото Pexels

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