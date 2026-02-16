Від 9 до 36 тисяч за однушку: як змінилася вартість оренди в районах Києва на тлі відключень

Київський ринок нерухомості демонструє несподівану психологічну стійкість. Навіть попри критичні перебої з електроенергією, опаленням та водопостачанням, орендодавці не поспішають переглядати прайси у бік зниження. Замість очікуваного обвалу, ринок перейшов у фазу глибокої заморозки: кількість угод падає, але ціни в окремих районах продовжують повзти вгору.

Про поточну ситуацію в коментарі РБК-Україна розповіла керівниця ЛУН статистики Людмила Кірюхіна.

Лівий берег у нулі, решта міста — у плюсі

Найбільше від комунальних негараздів за останній місяць постраждав саме лівий берег Києва. Втім, власники квартир у Дарницькому та Дніпровському районах обрали стратегію вичікування. За даними ЛУН, приріст вартості оренди тут склав 0%.

У короткостроковій перспективі ми не бачимо різкого зниження цін. Ринок просто завмер у найбільш постраждалих локаціях, тоді як в інших районах столиці зафіксовано ріст на 3-8%, — пояснює Людмила Кірюхіна.

Скільки коштує життя в столиці: ціновий зріз по районах

На сьогодні найбюджетнішим варіантом залишається Деснянський район, де можна однокімнатну квартиру знайти в середньому за 9 350 грн. Натомість елітний Печерськ утримує планку на рівні 36 800 грн.

Середня вартість оренди 1-кімнатних квартир:

Печерський: 36 800 грн;

Шевченківський: 28 000 грн;

Голосіївський: 20 000 грн;

Подільський: 19 000 грн;

Солом’янський / Дарницький: 15 000 грн;

Оболонський / Дніпровський: 14 000 грн;

Святошинський: 13 000 грн.

Чому власники не знижують ціни

Експерти зазначають, що на цьому етапі війни ринок поводиться за новою моделлю. Замість панічних знижок орендодавці воліють тримати квартиру порожньою, чекаючи на стабілізацію ситуації. Орендарі, своєю чергою, також не поспішають із переїздами, боячись погіршення умов на новому місці.

Цікаво, що паралельно з кризою в оренді, вторинний ринок купівлі-продажу демонструє стрімке зростання. За рік вартість готового житла підскочила на 16-18%:

1-кімнатні: середня ціна — $70 тис;

2-кімнатні: $112 тис;

3-кімнатні : $165 тис.

У сегменті новобудов ціна за квадратний метр сягнула $1320, поступаючись за дорожнечею в Україні лише Львову.

За словами Людмили Кірюхіної, щойно ситуація з енергопостачанням нормалізується, активність на ринку відновиться пропорційно до попиту. Поки що Київ залишається ринком власника, де стійкість до криз виявилася вищою за комфорт проживання.

