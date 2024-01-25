Кібератака на Укрпошту, Нафтогаз та Укртрансбезпеки: що відомо та чи працюють сервіси

Лише нещодавно українські сервіси онлайн-банкінгу та звʼязку оговталися від кібератак, які росіяни здійснили наприкінці минулого року. Сьогодні, 25 січня 2024 року, низка великих українських компаній повідомили про кібератаку на їхні сайти. Що відомо про кібератаку на сайти Укрпошти, Нафтогазу та інших — розповідаємо далі.

Кібератака на Укрпошту, Нафтогаз та Укртрансбезпеку: що відомо

Першими про хакерську атаку на свої дата-центри повідомили у Нафтогазі. За їхнім повідомленням у Telegram, було зафіксовано масштабну кібератаку на один із дата-центрів, який використовують компанії Нафтогазу.

Наразі вебсайти та кол-центр не працюють. Про строки відновлення сервісів повідомимо додатково, — йдеться у повідомленні.

Укрпошта повідомила про збій у роботі своїх систем за деякий час у своєму Instagram.

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— У наших ІТ-системах відбувся значний технічний збій. Наші фахівці активно працюють над усуненням проблеми та відновленням повноцінної роботи, але це може зайняти деякий час, — йдеться у повідомленні Укрпошти.

Також в Укрпошті додали, що у відділеннях зараз є можливість видавати посилки та приймати платежі. Надання інших послуг відновиться пізніше.

Про технічний збій роботи дата-центру та сайту Шлях зранку також повідомила і компанія Укртрансбезпеки.

Раніше країни-партнери заявили про готовність допомогти Україні ефективно боротися з кібератаками на наші сайти та структури. Що про це відомо — ми писали раніше.

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