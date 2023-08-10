Уся інформація буде під захистом. В Україні запрацюють електронні архіви — що зміниться

У Міністерстві цифрової трансформації України повідомили, що в Україні запрацюють електронні архіви. Відтепер важливі документи державних органів влади зберігатимуться в них. Читай у нашому матеріалі, що зміниться.

В Україні запрацюють електронні архіви: що це змінить

Мінцифри спільно з Міністерством юстиції та Державною архівною службою створили пілот проекту, який матиме назву е-Архів. Спершу зацифрують архівні дані, а потім внесуть в електронну систему документообігу.

Відтепер державні документи будуть зберігатися в електронному форматі, тому їм не загрожуватимуть сучасні умови та війна. Адже росіяни намагаються знищити цінні для українців папери.

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Якщо інформацію буде зацифровано, це стане неможливим, — пишуть у Міністерстві.

Для українців зміниться процес отримання інформації. Їздити та шукати її в архівах більше не буде потреби. Її можна буде отримати з сайту. Працівники Мінʼюсту шукатимуть дані у кілька кліків.

е-Архів тестували в системі АСКОД. Там сформували та передали електронні документи Міністерства юстиції на зберігання до архіву Мін’юсту та Центрального державного аудіовізуального й електронного архіву.

Проект обіцяють масштабувати на всі органи влади, а пізніше — на інші організації.

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