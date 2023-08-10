Вся информация будет под защитой. В Украине заработают электронные архивы — что изменится

В Министерстве цифровой трансформации сообщили, что в Украине заработают электронные архивы. Теперь важные документы государственных органов власти будут храниться в них. Читай в нашем материале, что изменится.

В Украине заработают электронные архивы: что это изменит

Минцифры совместно с Министерством юстиции и Государственной архивной службой создали пилот проекта, который будет называться е-Архив. Сначала оцифруют архивные данные, затем внесут в электронную систему документооборота.

Теперь государственные документы будут храниться в электронном формате, поэтому им не будут угрожать современные условия и война. Ведь россияне пытаются уничтожить ценные для украинцев бумаги.

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Если информация будет оцифрована, это станет невозможным, — пишут в Министерстве.

Для украинцев изменится процесс получения информации. Ездить и искать ее в архивах больше не потребуется. Ее можно будет получить с сайта. Сотрудники Минюста будут искать данные в несколько кликов.

е-Архив тестировали в системе АСКОД. Там сформировали и передали электронные документы Министерства юстиции на хранение в архив Минюста и Центральный государственный аудиовизуальный и электронный архив.

Проект обещают масштабировать на все органы власти, а позже — на другие организации.

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