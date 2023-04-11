Богослужіння буде, але яке? Як працюватимуть храми Києва на Великдень

Богослужіння на честь Воскресіння Христа зазвичай триває цілу ніч. До цієї події радо долучаються віряни.
Однак воєнний стан внесе невеликі корективи у традицію, адже у Києві з 00:00 до 05:00 триває комендантська година.
Заступниця голови КМДА Ганна Старостенко повідомила, що влада міста звернулася до керівників релігійних громад із проханням обмежити проведення масових богослужінь.
І щоб не забирати у вірян можливість побачити службу, церкву попросили максимально забезпечити онлайн-трансляції з культових споруд на українських телеканалах та через інтернет.
Тож Великодні богослужіння у храмах проходитимуть в режимі онлайн.
Тож Великодні богослужіння у храмах проходитимуть в режимі онлайн.
КМДА закликали вірян долучитися до такого формату, адже Україна продовжує жити в стані війни.
Ми маємо залишатися свідомими та діяти з урахуванням рекомендацій військових, адже, уникаючи масових скупчень, ми бережемо одне одного.
Ми маємо залишатися свідомими та діяти з урахуванням рекомендацій військових, адже, уникаючи масових скупчень, ми бережемо одне одного.
Якщо в соцмережах тобі теж зустрічалися панічні коментарі про атаку ворога на Великдень, то читай як прокоментував паніку у соцмережах Юрій Ігнат.
Не пропускай найцікавіше, підписуйся на наш Telegram-канал.