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Богослужіння буде, але яке? Як працюватимуть храми Києва на Великдень

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 11 Квітня 2023, 14:30
як працюватиме церква на Великдень
Фото: Pexels

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