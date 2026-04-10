За якої температури печеться паска і як приготувати пишну, не підгорілу та рум’яну

Великдень — одне з найбільших свят року, коли кожна господиня викладається на повну, щоб і домашнім, і гостям показати себе найкращою кулінаркою.

Приготувати інші страви нескладно, а от паска — справа серйозна. Тут потрібен не тільки рецепт, а й досвід, бо один невірний рух — і тісто не підніметься, чи всередині все залишиться сирим.

За якої температури печуть паску в електричній, газовій духовці, у мультиварці та хлібопічці, щоб вийшла пропечена та рум’яна — розповідаємо у матеріалі.

При якій температурі печеться паска

Температура при святковому випіканні відіграє чи не головну роль. Занадто висока – вгорі згорить, а всередині буде сиро. Надто низька — випічка залишиться блідою. Тож розберемося, яка вона – норма температури.

За якої температури печеться паска в електричній духовці

Якщо печеш в електричній духовці, спочатку прогрій її до 100 градусів, а потім, вже з тістом усередині, доведи до 180.

При якій температурі печеться паска в газовій духовці

У газовій духовці — навпаки: нагрій духовку, виставивши температуру на максимум, потім зменш до 200. І лише тоді став у неї форми.

Щоб тісто не сохло, на дно духовки можна поставити місткість з водою, а якщо шапка починає підгоряти – прикрити вологою серветкою.

За якої температури пекти в паперових формочках

І, звісно, розглянемо сучасні паперові формочки — справжній порятунок для домогосподарок. З ними не потрібно змащувати форми, потім мити — та й вигляд така паска має красивий та святковий.

І в електричній, і у газовій духовці паску у паперових формочках випікають за 160 градусів. Готуй так і переконаєшся — результат буде відмінним!

Скільки часу печеться паска

Тут свої тонкощі. Приміром, у газовій чи електричній духовці великі форми вагою півтора кілограма печуться приблизно годину, але чим більше — тим довше.

Маленька ж рум’яниться за півгодини. Перевірка на готовність класична — зубочисткою: суха — отже, все, пропеклася.

Якщо печеш у мультиварці, то тут процес трохи обмежений у часі — зазвичай там можна встановити лише 60 хвилин, тож і тіста бери відповідно.

А от у хлібопічці все простіше, звісно, якщо в ній є спеціальна програма для кексів. Просто завантажуєш інгредієнти і чекаєш — техніка все зробить сама.

Може трапитися, що паска тріскається — не впадай у відчай, дізнайся про причини і виправ їх.

Чи можна відкривати духовку, коли печеться паска

Одразу попередимо: відкривати духовку, коли печеться паска — справа ризикована. Поки тісто ще підходить і не схопилося зверху, різкий приплив холодного повітря в духовку може змусити його осісти. Випічка вийде пласкою і не пухкою.

Але якщо верхівка вже добре підрум’янилася і структура стала міцною, таке трапляється десь через дві третини часу випікання, отоді крадькома й обережно можна відкривати. Головне — не грюкати дверцятами й не тримати їх довго відкритими.

