За якої температури печеться паска і як приготувати пишну, не підгорілу та рум’яну

Великдень — одне з найбільших свят року, коли кожна господиня викладається на повну, щоб і домашнім, і гостям показати себе найкращою кулінаркою.
Приготувати інші страви нескладно, а от паска — справа серйозна. Тут потрібен не тільки рецепт, а й досвід, бо один невірний рух — і тісто не підніметься, чи всередині все залишиться сирим.
За якої температури печуть паску в електричній, газовій духовці, у мультиварці та хлібопічці, щоб вийшла пропечена та рум’яна — розповідаємо у матеріалі.
При якій температурі печеться паска
Температура при святковому випіканні відіграє чи не головну роль. Занадто висока – вгорі згорить, а всередині буде сиро. Надто низька — випічка залишиться блідою. Тож розберемося, яка вона – норма температури.
За якої температури печеться паска в електричній духовці
Якщо печеш в електричній духовці, спочатку прогрій її до 100 градусів, а потім, вже з тістом усередині, доведи до 180.
При якій температурі печеться паска в газовій духовці
У газовій духовці — навпаки: нагрій духовку, виставивши температуру на максимум, потім зменш до 200. І лише тоді став у неї форми.
Щоб тісто не сохло, на дно духовки можна поставити місткість з водою, а якщо шапка починає підгоряти – прикрити вологою серветкою.
За якої температури пекти в паперових формочках
І, звісно, розглянемо сучасні паперові формочки — справжній порятунок для домогосподарок. З ними не потрібно змащувати форми, потім мити — та й вигляд така паска має красивий та святковий.
І в електричній, і у газовій духовці паску у паперових формочках випікають за 160 градусів. Готуй так і переконаєшся — результат буде відмінним!
Скільки часу печеться паска
Тут свої тонкощі. Приміром, у газовій чи електричній духовці великі форми вагою півтора кілограма печуться приблизно годину, але чим більше — тим довше.
Маленька ж рум’яниться за півгодини. Перевірка на готовність класична — зубочисткою: суха — отже, все, пропеклася.
Якщо печеш у мультиварці, то тут процес трохи обмежений у часі — зазвичай там можна встановити лише 60 хвилин, тож і тіста бери відповідно.
А от у хлібопічці все простіше, звісно, якщо в ній є спеціальна програма для кексів. Просто завантажуєш інгредієнти і чекаєш — техніка все зробить сама.
Може трапитися, що паска тріскається — не впадай у відчай, дізнайся про причини і виправ їх.
Чи можна відкривати духовку, коли печеться паска
Одразу попередимо: відкривати духовку, коли печеться паска — справа ризикована. Поки тісто ще підходить і не схопилося зверху, різкий приплив холодного повітря в духовку може змусити його осісти. Випічка вийде пласкою і не пухкою.
Але якщо верхівка вже добре підрум’янилася і структура стала міцною, таке трапляється десь через дві третини часу випікання, отоді крадькома й обережно можна відкривати. Головне — не грюкати дверцятами й не тримати їх довго відкритими.
