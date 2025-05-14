Генетичний код героїв: в Україні спростили систему зберігання біоматеріалу військових

З квітня 2025 року в Україні запрацювала нова автоматизована система зберігання біоматеріалу військовослужбовців ЗСУ. Її мета — спростити та пришвидшити процес встановлення особи загиблих або зниклих безвісти.

Про це повідомило Міністерство оборони.

Що змінилося

Відтепер зразки біоматеріалу українських військових, зібрані у вигляді букального епітелію (клітин зі слизової оболонки рота), не лише фіксуються, а й системно обліковуються та зберігаються в спеціалізованому Центрі обліку геномної інформації.

Система повністю автоматизована й працює на базі платформи SAP — сучасного програмного забезпечення, що дозволяє точно контролювати кількість зразків, їхній стан і терміни зберігання.

Особливості роботи системи

Спочатку у військових частинах здійснюється відбір біоматеріалу у військовослужбовців. Потім зразки передаються до спеціалізованого центру, де їх реєструють і зберігають. У разі потреби (наприклад, для пошуку зниклого безвісти чи ідентифікації загиблого) уповноважені особи можуть звернутися до Центру обліку геномної інформації й отримати необхідні дані.

Відбір біоматеріалу здійснюється відповідно до Закону України Про державну реєстрацію геномної інформації людини, що передбачає облік біоматеріалу військовослужбовців задля безпеки та правового захисту.

Скільки зразків планують зібрати

Система вже працює понад місяць. До кінця року заплановано розширити базу до 225 тис. біологічних зразків. Для цього налагоджено не лише облік самих зразків, а й облік тест-систем, за допомогою яких їх збирають. Це дозволяє уникнути плутанини та пришвидшує всі процеси — від збору до використання даних.

Такі зміни мають значно полегшити та прискорити розслідування щодо загиблих та зниклих безвісти українських військових.

Ініціативу реалізували Центр трансформації процесів управління оборонними ресурсами спільно з Міністерством оборони та Командуванням Сил логістики ЗСУ.

Також детальніше ознайомся з новим порядком зберігання репродуктивних клітин військовослужбовців.

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