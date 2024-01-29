Ганебна законодавча колізія — чи зможуть українки народжувати дітей від загиблих військових

Останнім часом мережу сколихнули поправки до закону Про право військовослужбовців на охорону здоров’я, медичну допомогу та біологічне батьківство (материнство). Чи зможуть українські вдови народжувати дітей від загиблих військових — розбираємося в матеріалі.

Українки можуть народжувати від загиблих військових чи ні?

Українські вдови та правозахисники стверджували, що жінки не зможуть народжувати дітей від загиблих військових та користуватися кріобанками. Усе почалося з конкретної ситуації. Адвокатка Олена Бабич поділилася історією:

— Днями консультувала вдову військовослужбовця. Молодий хлопець, мріяли мати дітей. Кріоконсервували сперму перед тим як іти на фронт. Оформили всі необхідні документи (…) Чоловік загинув.

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Нещодавно наші законодавці так сильно переймались за фінансову складову кріоконсервації біологічного матеріалу військовослужбовців, що ухвалили закон, яким заборонили використовувати сперму військового після його загибелі. З березня клініки будуть зобовʼязані її утилізовувати.

Цей випадок спричинив резонанс, адже правка до закону, який мав зберігати генофонд, фактично перекреслила можливість народжувати дітей від загиблих військових. З березня 2024 року закон мав набути чинності, а тому біоматеріал загиблих військовослужбовців підлягав би знищенню.

Після хвилі суспільних обговорень та критики, авторка правок до закону нардепка Оксана Дмитрієва опублікувала пост-пояснення, що в її правках пункту про утилізацію біоматеріалу не було.

— Ми підготували текст, який передбачав, аби забір, кріоконсервація та зберігання здійснювалися за державні кошти. Ми прописали категорії військових і написали, що це має бути пілотний проект. Текст, який ми з колегами підготували до першого читання, не містить норми про утилізацію.

До другого читання була подана поправка. Не моя. І попри те, що я, як головний автор цього закону, була проти — її прийняли.

Правка про утилізацію біоматеріалу належала голові Комітету здоровʼя нації Михайлу Радуцькому. Верховна Рада України опублікувала повідомлення, в якому йдеться про те, що до 23 березня парламент проголосує за зміни до законодавства, і дозволить використовувати репродуктивні клітини полеглих військових.

До 23 березня 2024 року клініки не мають права утилізовувати біоматеріали для запліднення. Пояснень щодо правки Михайло Радуцький не надав. Написав, що:

Ухвалений законопроект 3496-IX стосується виключно військовослужбовців, які внаслідок травми втратили можливість мати дітей, а не загиблих воїнів.

І додав, що ВРУ забезпечить захист інтересів захисників та їхніх родин, а також ухвалення усіх необхідних норм, аби памʼять про загиблих жила і в їхніх дітях.

У МОЗ додали, кріобанки не будуть утилізувати заморожений біоматеріал загиблих військових. А “законодавча колізія” буде усунута в найкоротші терміни.

Раніше ми розповідали, що таке кріобанки та як ними можна скористатися.

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