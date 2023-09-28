Футбольні змагання без агресора: як європейські країни бойкотують УЄФА через допуск росіян

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Міжнародна федерація футболу (ФІФА) та Європейська футбольна асоціація (УЄФА) призупинили участь російських команд у змаганнях.

Але 26 вересня 2023 року УЄФА пом’якшила санкції проти РФ, дозволивши повернутися до міжнародних змагань російським командам у віковій категорії U17. Українська асоціація футболу закликала інші європейські федерації бойкотувати змагання.

Англія, Польща, Латвія та Швеція вже повідомили, що бойкотуватимуть змагання УЄФА за участю російських команд, яких допустили у категорії U17.

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Бойкотування УЄФА через участь росіян: що відомо

Швеція приймає жіночий чемпіонат Європи серед молоді до 17 років. Країна заявила, що бойкотуватиме змагання за участі росіян. Це може створити проблему для УЄФА. Якщо комітет УЄФА хоче, щоб росіяни брали участь у змаганнях, можливо, доведеться відібрати турнір у Швеції. Це розглядатимуть на засіданні 10 жовтня, повідомляє The Times.

— Федеральна рада ухвалила рішення, коли Росія здійснила неприйнятний напад на Україну. Ми не маємо наміру брати участь у будь-яких змаганнях з російськими учасниками. Ми заявляли й продовжуємо заявляти, що не маємо наміру змагатися з російськими командами, — сказав голова Федерації футболу Швеції Фредрік Рейнфельдт.

Ми не підтримуємо допуск Росії до змагань УЄФА за віковими категоріями. Наша позиція залишається незмінною: збірні Англії не гратимуть проти Росії, — йдеться у заяві Футбольної асоціації Англії, яку цитує The Times.

— Я був здивований заявою Виконкому УЄФА. Якщо російські збірні будуть допущені до змагань, наші збірні не будуть з ними змагатися. Це єдине правильне рішення, — сказав президент Польського футбольного союзу Цезар Кулеша.

Рішення щодо бойкотування змагань за участі російських спортсменів висловила й Федерація футболу Латвії:

— Федерація футболу Латвії (LFF) підтверджує, що збірні Латвії з футболу всіх рівнів не гратимуть проти російських команд, незалежно від місця проведення таких ігор або форми представництва російських спортсменів.

Це суперечить твердій позиції LFF щодо війни, яку Росія розпочала в Україні, і ця позиція залишатиметься в силі до завершення бойових дій в Україні, — йдеться у повідомленні.

Українські спортсмени відмовляються тиснути руки росіянам на змаганнях чи вітатися з ними. Раніше ми розповідали, як фехтувальниця Ольга Харлан відмовилася тиснути руку росіянці на змаганнях.

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