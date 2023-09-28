Футбольные соревнования без агрессора: как европейские страны бойкотируют УЕФА из-за допуска россиян

После полномасштабного вторжения России в Украину Международная федерация футбола (ФИФА) и Европейская футбольная ассоциация (УЕФА) приостановили участие российских команд в соревнованиях.

Но 26 сентября 2023 УЕФА смягчила санкции против РФ, позволив вернуться к международным соревнованиям российским командам в возрастной категории U17. Украинская ассоциация футбола призвала другие европейские федерации бойкотировать соревнования.

Англия, Польша, Латвия и Швеция уже сообщили, что будут бойкотировать соревнования УЕФА с участием российских команд, допущенных в категории U17.

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Бойкотирование УЕФА из-за участия россиян: что известно

Швеция принимает женский чемпионат Европы среди молодежи до 17 лет, страна заявила, что будет бойкотировать соревнования с участием россиян. Это может создать проблему для УЕФА. Если комитет УЕФА хочет, чтобы россияне участвовали в соревнованиях, возможно, придется отобрать турнир в Швеции. Это будет рассматриваться на заседании 10 октября, сообщает The Times.

— Федеральный совет принял решение, когда Россия совершила неприемлемое нападение на Украину. Мы не намерены участвовать в каких-либо соревнованиях с российскими участниками. Мы заявляли и продолжаем заявлять, что не намерены соревноваться с российскими командами, — сказал председатель Федерации футбола Швеции Фредрик Рейнфельдт.

Мы не поддерживаем допуск России к соревнованиям УЕФА по возрастным категориям. Наша позиция остается неизменной: сборные Англии не будут играть против России, — говорится в заявлении Футбольной ассоциации Англии, цитируемом The Times.

— Я был удивлен заявлением Исполкома УЕФА. Если российские сборные будут допущены к соревнованиям, то наши сборные не будут с ними соревноваться. Это единственное правильное решение, — сказал президент Польского футбольного союза Цезарь Кулеша.

Решение касательно бойкотирования соревнований с участием российских спортсменов высказала и Федерация футбола Латвии:

— Федерация футбола Латвии (LFF) подтверждает, что сборные Латвии по футболу всех уровней не будут играть против российских команд вне зависимости от места проведения таких игр или формы представительства российских спортсменов.

Это противоречит твердой позиции LFF касательно войны, которую Россия начала в Украине, и эта позиция будет оставаться в силе до завершения боевых действий в Украине, — говорится в сообщении.

Украинские спортсмены отказываются жать руки россиянам на соревнованиях или здороваться с ними. Ранее мы рассказывали, как фехтовальщица Ольга Харлан отказалась пожимать руку россиянке на соревнованиях.

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