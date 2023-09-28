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Футбольные соревнования без агрессора: как европейские страны бойкотируют УЕФА из-за допуска россиян

Богдана Макалюк, редактор сайта 28 сентября 2023, 10:00
Європейські країни бойкотують УЄФА через допуск росіян: що відомо
Фото: Pexels

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