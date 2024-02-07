Законопроект №10449: коли голосуватимуть у другому читанні у Верховній Раді

Незабаром законопроект про мобілізацію №10449 мають розглянути у другому читанні. Коли відбудеться голосування і коли він набере чинності — розповідають Вікна.

Законопроект №10449: коли голосування у другому читанні

Голосування за законопроект у першому читанні відбулось 7 лютого 2024 року.

Підсумки голосування:

Зараз також дивляться

За — 243 депутатів.

Проти — 12.

Утримались — 45.

Не голосували — 29.

Про це повідомив депутат від партії Голос Ярослав Железняк.

Далі дається 14 днів на внесення правок, тобто до 21 лютого. Після цього буде друге читання. Очікується, що після розгляду комітетом всіх зауважень і побажань, законопроект у другому читанні буде винесений на голосування не раніше, ніж на 22 лютого.

Коли набере чинності законопроект про мобілізацію

Для затвердження законопроекту потрібно провести успішне голосування у другому читанні, а згодом проголосований закон мають підписати спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук і президент України Володимир Зеленський.

Тобто, найбільш ймовірно, буде ухвалено законопроект в цілому в останній тиждень лютого (22-24.02), підписаний на початку березня і набере чинності через місяць, тобто у квітні, — зазначив Железняк.

Детальніше про новий законопроект про мобілізацію №10449 читай в нашому матеріалі.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.