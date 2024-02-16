OpenAI Sora: як штучний інтелект генеруватиме відео з тексту

Компанія з розробки засобів на основі штучного інтелекту OpenAI представила нову систему штучного інтелекту Sora, яка генерує реалістичні відео на основі текстів. Що відомо про OpenAI Sora та її функції — читай у матеріалі.

Sora: нова ШІ-модель від OpenAI, яка генерує відео

За словами розробників, Sora може створювати відео тривалістю до хвилини й зберігати візуальну якість, дотримуючись підказок користувача.

Ми навчаємо штучний інтелект розуміти та моделювати фізичний світ у русі, щоб допомагати людям розв’язувати проблеми, що потребують взаємодії в реальному світі, — кажуть в OpenAI.

Відсьогодні Sora надає доступ художникам, дизайнерам і режисерам, щоб отримати відгук, як вдосконалити модель, аби вона була корисною для представників творчих професій.

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Які функції нової моделі ШІ Sora

Sora може створювати складні сцени з кількома персонажами, динамічними типами руху та точною деталізацією об’єкта та фону. Модель розуміє як і те, що запитав користувач, так і принципи, за якими ці речі функціонують у фізичному світі.

Модель також розуміє мову і може точно інтерпретувати підказки та створювати переконливих персонажів, здатних виражати яскраві емоції. Sora вміє створювати кілька знімків в одному згенерованому відео з точним збереженням персонажі та візуальний стиль.

Однак розробники попереджають і про недоліки нової моделі, зокрема з розумінням фізики складних сцен, через що Sora може неточно відображати певні сцени:

Наприклад, людина може відкусити печиво, але після цього на печиві може не залишитися сліду від укусу.

Крім цього, модель може плутати просторові деталі, наприклад, ліворуч і праворуч.

Наразі йдуть процеси вдосконалення моделі від OpenAI, яка генерує відео. Насамперед компанія працює з експертами домену у сферах дезінформації, мови ненависті та упередженості, які протестують модель на вміння розпізнавати ці явища.

OpenAI обіцяє залучити політиків, викладачів і митців зі всього світу, щоб зрозуміти проблеми Sora та визначити позитивні випадки використання цієї нової технології.

Штучний інтелект постійно розвивається і вдосконалюються. А як саме він вплине на ринок праці у світі — читай у матеріалі.

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