OpenAI Sora: як штучний інтелект генеруватиме відео з тексту

Компанія з розробки засобів на основі штучного інтелекту OpenAI представила нову систему штучного інтелекту Sora, яка генерує реалістичні відео на основі текстів. Що відомо про OpenAI Sora та її функції — читай у матеріалі.
За словами розробників, Sora може створювати відео тривалістю до хвилини й зберігати візуальну якість, дотримуючись підказок користувача.
Ми навчаємо штучний інтелект розуміти та моделювати фізичний світ у русі, щоб допомагати людям розв’язувати проблеми, що потребують взаємодії в реальному світі, — кажуть в OpenAI.
Ми навчаємо штучний інтелект розуміти та моделювати фізичний світ у русі, щоб допомагати людям розв’язувати проблеми, що потребують взаємодії в реальному світі, — кажуть в OpenAI.
Відсьогодні Sora надає доступ художникам, дизайнерам і режисерам, щоб отримати відгук, як вдосконалити модель, аби вона була корисною для представників творчих професій.
Sora може створювати складні сцени з кількома персонажами, динамічними типами руху та точною деталізацією об’єкта та фону. Модель розуміє як і те, що запитав користувач, так і принципи, за якими ці речі функціонують у фізичному світі.
Модель також розуміє мову і може точно інтерпретувати підказки та створювати переконливих персонажів, здатних виражати яскраві емоції. Sora вміє створювати кілька знімків в одному згенерованому відео з точним збереженням персонажі та візуальний стиль.
Однак розробники попереджають і про недоліки нової моделі, зокрема з розумінням фізики складних сцен, через що Sora може неточно відображати певні сцени:
Наприклад, людина може відкусити печиво, але після цього на печиві може не залишитися сліду від укусу.
Наприклад, людина може відкусити печиво, але після цього на печиві може не залишитися сліду від укусу.
Крім цього, модель може плутати просторові деталі, наприклад, ліворуч і праворуч.
Наразі йдуть процеси вдосконалення моделі від OpenAI, яка генерує відео. Насамперед компанія працює з експертами домену у сферах дезінформації, мови ненависті та упередженості, які протестують модель на вміння розпізнавати ці явища.
OpenAI обіцяє залучити політиків, викладачів і митців зі всього світу, щоб зрозуміти проблеми Sora та визначити позитивні випадки використання цієї нової технології.
Штучний інтелект постійно розвивається і вдосконалюються. А як саме він вплине на ринок праці у світі — читай у матеріалі.
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