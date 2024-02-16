OpenAI Sora: как искусственный интеллект будет генерировать видео из текста

Компания по разработке средств на основе искусственного интеллекта OpenAI представила новую систему искусственного интеллекта Sora, генерирующую реалистичные видео на основе текстов. Что известно об OpenAI Sora и ее функциях — читай в материале.
По словам разработчиков, Sora может создавать видео продолжительностью до минуты и сохранять визуальное качество, следуя пользовательским подсказкам.
Мы учим искусственный интеллект понимать и моделировать физический мир в движении, чтобы помогать людям решать проблемы, требующие взаимодействия в реальном мире, — говорят в OpenAI.
Мы учим искусственный интеллект понимать и моделировать физический мир в движении, чтобы помогать людям решать проблемы, требующие взаимодействия в реальном мире, — говорят в OpenAI.
Сегодня Sora предоставляет доступ художникам, дизайнерам и режиссерам, чтобы получить отзыв, как усовершенствовать модель, чтобы она была полезна для представителей творческих профессий.
Sora может создавать сложные сцены с несколькими персонажами, динамичными типами движения и точной детализацией объекта и фона. Модель понимает как то, что спросил пользователь, так и принципы, по которым эти вещи функционируют в физическом мире.
Модель также понимает язык и может точно интерпретировать подсказки и создавать убедительные персонажи, способные выражать яркие эмоции. Sora умеет создавать несколько снимков в одном сгенерированном видео с точной сохранностью персонажа и визуальный стиль.
Однако разработчики предупреждают и о недостатках новой модели, в частности, с пониманием физики сложных сцен, из-за чего Sora может неточно отражать определенные сцены:
К примеру, человек может откусить печенье, но после этого на печенье может не остаться следа от укуса.
К примеру, человек может откусить печенье, но после этого на печенье может не остаться следа от укуса.
Кроме этого, модель может путать пространственные детали, например, лево и право.
Сейчас идут процессы усовершенствования модели от OpenAI, которая генерирует видео. Прежде всего компания работает с экспертами домена в сферах дезинформации, языка ненависти и предвзятости, которые протестируют модель на умение распознавать эти явления.
OpenAI обещает привлечь политиков, преподавателей и художников со всего мира, чтобы понять проблемы Sora и определить положительные случаи использования этой новой технологии.
Искусственный интеллект постоянно развивается и совершенствуется. А как он повлияет на рынок труда в мире — читай в материале.
А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.