Інтерес до книжок зникає? Як повернути дітям любов до читання

Коли дитина відкриває книжку, вона неначе поринає у світ пригод. Але що буде, якщо ось такі світи зникають із життя ще до того, як з’являться?

Через повномасштабне вторгнення ми ризикуємо втратити не лише навички читання серед юного покоління — ми втрачаємо саму пристрасть до книги. Але чи є ще шанс повернути дитячу любов до читання? Виявляється, відповідь може критися в місці, яке більшість з нас вже давно ігнорує — шкільній бібліотеці.

Проблема дитячого читання

Як розповідає видання LB.ua, проблема дитячого читання стала болючою темою для всіх освітян. На міжнародних ярмарках, таких як Болонська виставка дитячої книги, це питання порушують як одне з пріоритетних: падіння інтересу дітей до книг фіксують у всьому світі!

В Україні ситуація ускладнюється ще й війною, економічною нестабільністю та відсутністю можливостей для розповсюдження читання серед дітей.

Що говорять цифри

За даними Програми міжнародного оцінювання учнів (PISA), майже половина українських підлітків не досягли базового рівня читацької грамотності. Це означає, що дитина не просто не читає, вона не розуміє прочитане: не вміє аналізувати текст чи робити висновки.

Паралельно зменшуються тиражі дитячих книжок, падають продажі, а видавці бʼють на сполох: аудиторія юного читача стрімко зникає! Чому? Бо книга стала недоступною — і фізично, і економічно.

Здорожчання друку, руйнування друкарень, блекаути та загальна економічна нестабільність зробили дитячу книгу майже розкішшю. Купити якісне видання сьогодні може дозволити собі не кожна родина. А звичка читати, як відомо, формується змалку — її неможливо надолужити в дорослому віці.

У таких умовах природною альтернативою мали б стати бібліотеки, зокрема шкільні — але саме вони, на жаль, сьогодні у вкрай занедбаному стані.

У чому перевага шкільних бібліотек

В Україні діє понад 15 тисяч шкільних бібліотек, але їхній стан у більшості випадків — критичний. Уявлення про них як про сховище підручників справджується: художня література там застаріла, непопулярна, а часто — ще й російськомовна.

Та попри це, 40% дітей зазначили, що саме шкільна бібліотека є для них головним джерелом книжок. І це — величезна точка опори. Саме тут, за умови оновлення фондів, можна знову пробудити інтерес до читання.

Сучасна шкільна бібліотека — це не лише стелажі з книгами. Це простір, де дитина може:

знайомитися з українською літературою;

знаходити книжки на теми, що її турбують;

формувати власний читацький смак;

брати участь у клубах, читаннях, зустрічах з авторами.

Але для цього потрібне фінансування та головне — розуміння цінності книжки як інструменту розвитку дитини.

Як змінити ситуацію

Видавці дитячої літератури вже готові до співпраці з навчальними закладами та державою. Вони можуть забезпечити бібліотеки актуальними, якісними українськими виданнями, але потрібна системна підтримка: закупівлі, оновлення фондів, створення комфортного середовища для читання.

Читання не має бути примусом. Воно має бути задоволенням. А щоб діти читали — їм потрібно дати цікаву та зрозумілу книгу.

Раніше ми розповідали про книги про історію України для дітей та підлітків.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.