Интерес к книгам исчезает? Как вернуть детям любовь к чтению

Когда ребенок открывает книгу, он как будто погружается в мир приключений. Но что будет, если вот такие вещи исчезают из жизни еще до того, как появятся?

Из-за полномасштабного вторжения мы рискуем потерять не только навыки чтения среди юного поколения — мы теряем саму страсть к книге. Но есть ли еще шанс вернуть детскую любовь к чтению?

Оказывается, ответ может крыться в месте, которое большинство из нас уже давно игнорирует — школьной библиотеке.

Проблема детского чтения

Как пишет LB.ua, проблема детского чтения стала болезненной темой для всех педагогов. На международных ярмарках, таких как Болонская выставка детской книги, этот вопрос поднимают как один из приоритетных: падение интереса детей к книгам фиксируют во всем мире!

В Украине ситуация осложняется еще и войной, экономической нестабильностью и отсутствием возможностей для распространения чтения среди детей.

Что говорят цифры

По данным Программы международного оценивания учеников (PISA), почти половина украинских подростков не достигли базового уровня читательской грамотности. Это означает, что ребенок не просто не читает, он не понимает прочитанное: не умеет анализировать текст или делать выводы.

Параллельно уменьшаются тиражи детских книг, падают продажи, а издатели бьют тревогу: аудитория юного читателя стремительно исчезает! Почему? Потому что книга стала недоступной — и физически, и экономически.

Подорожание печати, разрушение типографий, блэкауты и общая экономическая нестабильность сделали детскую книгу почти роскошью. Купить качественное издание сегодня может позволить себе не каждая семья. А привычка читать, как известно, формируется с детства — ее невозможно наверстать во взрослом возрасте.

В таких условиях естественной альтернативой должны были бы стать библиотеки, в частности школьные — но именно они, к сожалению, сегодня в крайне запущенном состоянии.

В чем преимущество школьных библиотек

В Украине действует более 15 тысяч школьных библиотек, но их состояние в большинстве случаев — критическое. Представление о них как о хранилище учебников оправдывается: художественная литература там устаревшая, непопулярная, а часто — еще и русскоязычная.

Но несмотря на это, 40% детей отметили, что именно школьная библиотека является для них главным источником книг. И это — огромная точка опоры. Именно здесь, при условии обновления фондов, можно снова пробудить интерес к чтению.

Современная школьная библиотека — это не только стеллажи с книгами. Это пространство, где ребенок может:

знакомиться с украинской литературой;

находить книги на темы, которые его беспокоят;

формировать собственный читательский вкус;

участвовать в клубах, чтениях, встречах с авторами.

Но для этого необходимо финансирование и главное — понимание ценности книги как инструмента развития ребенка.

Как изменить ситуацию

Издатели детской литературы уже готовы к сотрудничеству с учебными заведениями и государством. Они могут обеспечить библиотеки актуальными, качественными украинскими изданиями, но нужна системная поддержка: закупки, обновление фондов, создание комфортной среды для чтения.

Чтение не должно быть принуждением. Оно должно быть удовольствием. А чтобы дети читали — им нужно дать интересную и понятную книгу.

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