Перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам 2023: чи буде підвищення

Минулого року попри те, що розпочалася повномасштабна війна, у березні українським пенсіонерам була проведена масштабна індексація пенсій.

Але виплати працюючим пенсіонерам тоді не підвищували. Як перераховують пенсії працюючим пенсіонерам у 2023 році — читай у матеріалі.

Перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам 2023: як відбувається

Перерахунок пенсійних виплат пенсіонерам, які працюють і які після перерахунку пенсій залишалися на своїх роботах, отримали щонайменше два роки страхового стажу, проводиться на підставі заяви.

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Її потрібно подати до ПФУ чи Порталу електронних послуг ПФУ. Усе залежить від того, коли саме ти отримав(-ла) два чи більше років страхового стажу після перерахунку. Про умови писали в Управлінні соціального страхування ПФУ.

Перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам: коли відбувається

Перераховують пенсію на початку місяця після надходження заяви, якщо її було подано до 15 числа. І з перших чисел наступного місяця, якщо заяву було подано після 15 числа.

Важливо, що можна не звертатися з заявою до ПФУ тим, хто з 1 квітня набував два і більше років стажу після попереднього перерахунку пенсій станом на лютий місяць року, в якому провадиться перерахунок. Тобто перерахунок передбачено автоматично.

Цього року автоматичний перерахунок для пенсіонерів, які працюють, відбуватиметься в порядку і на умовах, визначених КМУ.

Індексація пенсій 2023: Україна

Питання, чи буде підвищення пенсій працюючим пенсіонерам, залишається відкритим. Адже прожитковий мінімум для непрацездатних не змінюється із 2022 року (2093 грн). Через це не передбачено підвищення мінімального розміру пенсії та інших пенсійних виплат.

Але нещодавно міністерка соціальної політики Оксана Жолнович дала інтерв’ю Уніан, в якому розповіла, що міністерство працює над розрахунками індексації пенсій. Вона зазначила, що індексація очікується у квітні.

Ми працюємо над тим, щоб провести індексацію пенсій відповідно до інфляції. Є ж формула індексації та відповідний закон. Думаю, така індексація відбудеться у квітні. Зараз робимо розрахунки, — наголосила Жолнович.

Але ще невідомо, кому індексуватимуть пенсії і чи це стосуватиметься працюючих пенсіонерів.

Читай про те, як розрахувати пенсію самостійно.

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