Гранти на старт бізнесу для ветеранів: як податися на програму допомоги єРобота

Український бізнес потребує нових ідей та людей, які б розвивали свою справу. Та часто перешкодою між тобою та справою мрії може стати відсутність стартового капіталу.

Уряд дає можливість учасникам та учасницям бойових дій отримати грант на втілення своєї бізнес-ідеї. Від сьогодні доступні нові програми від єРобота, за допомогою яких ветерани можуть запустити або ж масштабувати бізнес.

Детальніше про те, які програми доступні для військовослужбовців, яку суму гранту можна отримати та які умови, розповіли в Міністерстві цифрової трансформації України.

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Як можна податися на грант

Щоб позмагатися за грант, слід заповнити заявку в Дії та завантажити туди свій бізнес-план. У тебе є усі шанси, якщо ти:

маєш бездоганну ділову репутацію; не маєш боргів перед банком; успішно пройдеш співбесіду в регіональному центрі зайнятості.

Також усі відомості, вказані в заяві, мають пройти перевірку на правдивість.

Рішення про надання гранту ухвалює Державний центр зайнятості. Після перевірки наданої інформації тебе сповістять про результати. Якщо тобі дали грант, слід відкрити спеціальний рахунок, куди надійдуть кошти.

Програми грантів єРобота

Урядом передбачено кілька програм, за якими різні категорії людей можуть отримати гроші на втілення бізнес-ідеї.

Так, претендувати на грант можуть не лише учасники бойових дій, а й їхні чоловік чи дружина, а також ветерани-ФОП.

250 тис. грн

Подати заяву можуть лише ветерани. Бізнес може бути будь-який, проте ти маєш працевлаштувати щонайменше одного нового співробітника.

500 тис. грн

Податися на грант може чоловік або дружина учасника чи учасниці бойових дій. Програма покриває 70% від вартості проекту, а одержувач має створити два робочі місця.

1 млн грн

Подати заяву може ветеран-ФОП. Програма покриває 70% від вартості проекту. Отримувач має створити чотири робочі місця, два з яких мають зайняти учасники бойових дій.

Також одержувачі грантів зможуть пройти безоплатне навчання для підприємців.

А на які проекти та як отримати мільйонні гранти від держави, читай у матеріалі.

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