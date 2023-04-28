Яка максимальна пенсія в Україні та ким для цього треба працювати

Пенсійне забезпечення — гілка, в яку держава щороку закладає бюджет на виплати для пенсіонерів.

У держбюджеті на 2023 рік передбачено 442,3 млрд гривень на фінансування пенсійного забезпечення та соціального захисту.

Який максимальний розмір пенсії в Україні

В Україні найвищими пенсіями вважаються виплати від десяти тисяч гривень. Станом на 2023 рік максимальний розмір пенсії становить 20 930 гривень.

Необхідний розмір стажу у 2023 році зріс на один рік.

Тобто, аби вийти на пенсію у 60 років, потрібно мати 30 років страхового стажу. Якщо стажу не вистачає, його можна докупити.

Українці зі стажем роботи принаймні 20 років можуть вийти на пенсію у віці 63 років. Якщо стажу недостатньо, пенсію можна отримати з 65 років, якщо страховий стаж складає не менше 15 років.

Максимальні розміри пенсії виплачують, як правило, суддям, прокурорам, народним депутатам України.

Під час індексації пенсій, про яку ми розповідали раніше, пенсіонерам з найбільшою пенсією виплати не підійматимуть.

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