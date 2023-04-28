Яка максимальна пенсія в Україні та ким для цього треба працювати

Пенсійне забезпечення — гілка, в яку держава щороку закладає бюджет на виплати для пенсіонерів.
У держбюджеті на 2023 рік передбачено 442,3 млрд гривень на фінансування пенсійного забезпечення та соціального захисту.
В Україні найвищими пенсіями вважаються виплати від десяти тисяч гривень. Станом на 2023 рік максимальний розмір пенсії становить 20 930 гривень.
Необхідний розмір стажу у 2023 році зріс на один рік.
Необхідний розмір стажу у 2023 році зріс на один рік.
Тобто, аби вийти на пенсію у 60 років, потрібно мати 30 років страхового стажу. Якщо стажу не вистачає, його можна докупити.
Українці зі стажем роботи принаймні 20 років можуть вийти на пенсію у віці 63 років. Якщо стажу недостатньо, пенсію можна отримати з 65 років, якщо страховий стаж складає не менше 15 років.
Максимальні розміри пенсії виплачують, як правило, суддям, прокурорам, народним депутатам України.
Максимальні розміри пенсії виплачують, як правило, суддям, прокурорам, народним депутатам України.
Під час індексації пенсій, про яку ми розповідали раніше, пенсіонерам з найбільшою пенсією виплати не підійматимуть.
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