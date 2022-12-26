Ринок праці в Україні: яка ситуація зараз та які професії матимуть попит у 2023 році

Зараз в Україні найбільший рівень безробіття з 2003 року. За даними Державної служби зайнятості, станом на 1 грудня в Україні 239 тис. безробітних.

Крім цього, у деяких сферах на одне робоче місце може бути десять охочих, що створює значну конкуренцію. Що буде з ринком праці у 2023 році та які професії матимуть попит? Про це розповіли HR-спеціалісти для 24 каналу.

Рівень безробіття у 2023 році

Експертка з ринку праці Тетяна Пашкіна каже, що цьогоріч відсоток безробіття по компаніях склав 28,9% проти 9,8% торік. У наступних роках ситуація може покращитися, але темпи будуть повільними: до 27% у 2023 році та 18,2% у 2024 році.

Зараз також дивляться

HR-спеціалістка Валентина Гаврюшенко вважає, що відновлення економіки стимулюватиме зростання попиту на робочу силу, але ринок праці ще довго відчуватиме на собі наслідки рецесії в економіці.

Також вона додає: негативним фактором впливу на економіку може бути брак кваліфікованих кадрів. Адже значна частина молоді та людей середнього віку виїхали з України й можуть не повернутися.

Допомога по безробіттю

Під час воєнного стану в Україні допомога по безробіттю змінилася — люди не можуть отримувати виплати довше, ніж три місяці. Сума допомоги також залежить від тривалості періоду безробіття:

перша половина строку тривалості виплати допомоги по безробіттю — 100%

надалі — 50%.

Мінімальний розмір допомоги по безробіттю складає 650-1800 грн, залежно від трудового стажу. А максимальний — мінімальну зарплату у розмірі 6700 грн.

Професії, які матимуть попит у 2023 році

Тетяна Пашкіна каже, що на ринок праці і його структуру не вплинули ні пандемія коронавірусу, ні повномасштабна війна. Якщо ця тенденція зберігатиметься й надалі, то попит матимуть вакансії у сфері торгівля-продаж, виробництво, маркетинг, адмінперсонал тощо. Але експертка має надію, що зросте цікавість до виробничих професій та поновиться попит на IT.

Валентина Гаврюшенко зазначає, що найближчими роками підвищений попит матимуть робочі спеціальності: столяри, зварювальники, муляри, слюсарі, електрики, а також представники військово-промислового комплексу.

Крім цього, роботою будуть забезпечені програмісти, логісти, водії та психологи.

Через те, що Україна потребуватиме значних відновлень земельних ресурсів, популярність серед вакансій матиме дорожнє будівництво, залізниця тощо.

— Окремо хочеться сказати про внутрішній туризм.

Впевнена, що багато іноземців захочуть після закінчення війни відвідати Україну та побачити на власні очі. Цю сміливу країну, її людей, які так завзято захищали свою батьківщину та її незалежність, побачити, як вона відновлюється та розквітає.

На думку HR-спеціалістки Валентини Гаврюшенко, список професій, які матимуть попит у 2023 році, має такий вигляд:

професійні військові;

медики — лікарі (особливо кардіологи, реаніматологи, хірурги), медсестри;

психологи;

будівельники: інженери, проектувальники, архітектори, дизайнери, а також представники робочих спеціальностей (маляри, штукатури, лицювальники), будівельники мостів та доріг;

логісти;

енергетики;

інженери, науковці, розробники у сфері оборонної промисловості;

викладачі.

Рівень зарплати у 2023 році

Мінімальна заробітна плата в Україні зараз складає 6700 гривень. Згідно з державним бюджетом на 2023 рік, вона такою й залишиться.

Середня зарплата може зрости — становитиме 18 261 гривні. Експерти зазначають, що ріст зарплати може “з’їсти” інфляція, тому він майже не буде відчутним.

Багато людей лишися без свого робочого місця через війну. Раніше ми розповідали, де знайти роботу під час війни.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!