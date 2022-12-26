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Ринок праці в Україні: яка ситуація зараз та які професії матимуть попит у 2023 році

Богдана Макалюк, редакторка сайту 26 Грудня 2022, 07:00
Ринок праці в Україні 2023: які професії матимуть попит та якою буде зарплата
Фото: Pexels

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