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Рынок труда в Украине: какая ситуация сейчас и какие профессии будут иметь спрос в 2023 году

Богдана Макалюк, редактор сайта 26 декабря 2022, 07:00
Ринок праці в Україні 2023: які професії матимуть попит та якою буде зарплата
Фото: Pexels

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