Рынок труда в Украине: какая ситуация сейчас и какие профессии будут иметь спрос в 2023 году

Сейчас в Украине самый большой уровень безработицы после периода 2003 года. По данным Государственной службы занятости, по состоянию на 1 декабря в Украине 239 тыс. безработных.

Кроме того, в некоторых сферах на одно рабочее место может быть десять желающих, что создает значительную конкуренцию. Что будет с рынком труда в 2023 году и какие профессии будут пользоваться спросом? Об этом рассказали HR-специалисты для 24 канала.

Уровень безработицы в 2023 году

Эксперт по рынку труда Татьяна Пашкина говорит, что в этом году процент безработицы по компаниям составил 28,9% против 9,8% в прошлом году. В последующие годы ситуация может улучшиться, но темпы будут медленными: до 27% в 2023 году и 18,2% в 2024 году.

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HR-специалист Валентина Гаврюшенко считает, что восстановление экономики будет стимулировать рост спроса на рабочую силу, но рынок труда еще долго будет ощущать на себе последствия рецессии в экономике.

Также она добавляет: отрицательным фактором влияния на экономику может быть нехватка квалифицированных кадров. Ведь значительная часть молодежи и людей среднего возраста выехали из Украины и могут не вернуться.

Пособие по безработице

Во время военного положения в Украине условия получения пособия по безработице изменились — люди не могут получать выплаты дольше трех месяцев. Сумма пособия также зависит от продолжительности периода безработицы:

первая половина срока продолжительности выплаты пособия по безработице — 100%

в дальнейшем — 50%.

Минимальный размер пособия по безработице составляет 650-1800 грн в зависимости от трудового стажа. А максимальный — как минимальная зарплата в размере 6700 грн.

Профессии, которые будут пользоваться спросом в 2023 году

Татьяна Пашкина говорит, что на рынок труда и его структуру не повлияли ни пандемия коронавируса, ни полномасштабная война. Если эта тенденция будет сохраняться и в дальнейшем, то спросом будут пользоваться вакансии в сфере торговля-продажа, производство, маркетинг, админперсонал и т.д. Но эксперт надеется, что возрастет интерес к производственным профессиям и возобновится спрос на IT.

Валентина Гаврюшенко отмечает, что в ближайшие годы повышенным спросом будут пользоваться рабочие специальности: столяры, сварщики, малеры, слесари, электрики, а также представители военно-промышленного комплекса.

Кроме того, работой будут обеспечены программисты, логисты, водители и психологи.

Из-за того, что Украине требуется значительное восстановление, популярностью среди вакансий будут пользоваться эксперты в области дорожного строительства, железных дорог и т.д.

— Отдельно хочется сказать о внутреннем туризме.

Уверена, что многие иностранцы захотят по окончании войны посетить Украину и увидеть своими глазами. Эту смелую страну, ее людей, так упорно защищавших свою родину и ее независимость, увидеть, как она восстанавливается и расцветает.

По мнению HR-специалистки Валентины Гаврюшенко, список профессий, которые будут иметь спрос в 2023 году, выглядит так:

профессиональные военные;

медики — врачи (особенно кардиологи, реаниматологи, хирурги), медсестры;

психологи;

строители: инженеры, проектировщики, архитекторы, дизайнеры, а также представители рабочих специальностей (маляры, штукатуры, облицовщики), строители мостов и дорог;

логисты;

энергетики;

инженеры, ученые, разработчики в области оборонной промышленности;

преподаватели.

Уровень зарплаты в 2023 году

Минимальная заработная плата в Украине составляет 6700 гривен. Согласно государственному бюджету на 2023 год, она такой же и останется.

Средняя зарплата может вырасти — составит 18 261 гривну. Эксперты отмечают, что рост зарплаты может “съесть” инфляция, поэтому он будет почти не ощутим.

Многие люди остались без своего рабочего места из-за войны. Ранее мы рассказывали, где найти работу во время войны.

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