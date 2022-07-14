Вихід на пенсію в Польщі: що потрібно знати про особливості нарахування виплат у країні-сусідці

Пенсійний вік — це термін, після досягнення якого особа набуває права на пенсію за віком. Вік виходу на пенсію може відрізнятися також залежно від умов і виду роботи.

Читай, які існують особливості польської пенсійної системи, які є види пенсії та який пенсійний вік у Польщі.

Який нині пенсійний вік у Польщі

Поточний пенсійний вік, який діє у країні з 1 жовтня 2017 року, становить 60 років для жінок і 65 років для чоловіків.

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Які існують види пенсійного віку

У Польщі існує два види пенсійного віку:

Загальний пенсійний вік — це вік, що поширюється на всіх осіб, які не належать до певної соціальної групи з нижчим пенсійним віком або правом на дострокову пенсію.

— це вік, що поширюється на всіх осіб, які не належать до певної соціальної групи з нижчим пенсійним віком або правом на дострокову пенсію. Нижчий пенсійний вік передбачений для осіб, які працюють в особливо важких або небезпечних умовах. Він зазвичай на 5-15 років нижчий за загальний пенсійний вік.

Пенсія за вислугу років — які умови необхідно виконувати

Досягнення пенсійного віку не є єдиною умовою для отримання права на пенсію за вислугу років. Для цього необхідно також мати сплачені внески на соціальне страхування або страхування по старості та інвалідності не менше ніж один день.

Щоб отримати право на пенсію за віком, більше не потрібно працювати певну кількість років. Ця пільга залежить лише від досягнення відповідного віку, а не від стажу роботи.

Однак для отримання мінімальної пенсії (з березня 2021 року її розмір сягає 1250,88 злотих брутто) необхідно відпрацювати мінімум 20 років для жінок і 25 років для чоловіків.

Якщо немає такої кількості років стажу, пенсійне забезпечення все одно буде виплачено, але в меншому розмірі — залежно від суми пенсійних внесків, які були сплачені раніше.

У надзвичайних випадках, коли сплачується лише кілька внесків, пенсія може становити лише кілька злотих або десятки грош на місяць. Отже, наявність великого трудового стажу збільшить розмір пенсії за вислугу років.

З формальної точки зору людина сама вирішує, коли вона хоче вийти на пенсію після досягнення пенсійного віку.

Для цього необхідно лише подати заявку, і пенсію буде призначено з місяця, в якому було подано заяву.

Винятком є ​​випадки, коли заява подається в місяці, у якому ще не досягнуто пенсійного віку, — тоді допомога буде виплачуватися з дня досягнення пенсійного віку.

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Пенсійний вік в Україні

Українці можуть вийти на пенсію у 60 років за умови, що вони набули необхідного робочого стажу (не менш як 29 років).

У разі, якщо особа до 60 років не має необхідного стажу, вона може вийти на пенсію за віком пізніше.

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