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Вихід на пенсію в Польщі: що потрібно знати про особливості нарахування виплат у країні-сусідці

Олена Яковлєва, редакторка сайту 14 Липня 2022, 21:00
Вихід на пенсію в Польщі - особливості польської пенсійної системи

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