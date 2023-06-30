Що таке мотиваційний лист для ВНЗ та як правильно його писати: інструкція

Анна Голішевська, редакторка сайту 30 Червня 2023, 20:00
лист
Фото: Unsplash

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