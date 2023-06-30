Що таке мотиваційний лист для ВНЗ та як правильно його писати: інструкція

У 2023 році вступники, які з різних причин не складали НМТ (або не добрали певну кількість балів) для вступу на спеціальності, яким надаватимуть особливу підтримку під час вступної кампанії 2023 року, мають написати мотиваційний лист в заклади вищої освіти. Що таке мотиваційний лист та як його правильно писати — читай в матеріалі.

Що таке мотиваційний лист та коли його потрібно писати

Окрім обов’язкового завдання для вступу 2023, мотиваційний лист часто пишуть вступники, які обирають творчі професії. Наприклад, майбутні журналісти, актори тощо.

Крім цього, мотиваційний лист часто потрібно писати для вступу за кордон, при прийманні на роботу (залежить від компанії), подаючись на освітні програми та гранти. Тому в наш час все ж потрібно знати, як правильно писати мотиваційний лист.

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Що таке мотиваційний лист: пояснення

Мотиваційний лист — це шанс представити себе як вмотивовану, цікаву та відповідальну особистість. Зазвичай це розповідь на кілька сторінок про те, наскільки ти хочеш навчатися в обраному виші або працювати в омріяній компанії.

Для того, аби твій мотиваційний лист не відклали осторонь, потрібно зробити яскравий та цікавий опис твого унікального я.

Це потрібно для того, щоб показати, хто ти є і чому ти хочеш, щоб тебе прийняли. Саме він буде найважливішим аргументом на вступі 2023.

Як написати хороший мотиваційний лист для вступу до університету

Дізнайся про себе більше. Що тобі насправді цікаво, чому саме ти зацікавлений саме в цьому закладі чи освітній програмі. Запиши кілька унікальних рис, знань або вмінь, якими ти пишаєшся. Використай в мотиваційному кілька з них, аби довести приймальній комісії, що ти — цінний кандидат. Досліди свій обраний виш та спеціальність. Дізнайся деталі та обґрунтуй це у листі. Крім цього, уважно переглянь приклади мотиваційних в Інтернеті. Напиши перед головним мотиваційним 5 таких листів (чернеток). Після цього дай почитати їх друзям, батькам, вчителям. Через кілька днів перечитай їх сам (-а). Подумай, чи все добре, чи нічого ти не упустив (-ла). У листі ти маєш дати відповіді на низку важливих запитань: Хто ти? Чому хочеш вступати саме в цей університет та факультет? Що в тобі особливого? Чому ти — хороший кандидат. В кінці потрібно підсумувати, який в тебе життєвий досвід, кваліфікація, як раніше ти проявляв (-ла) себе в обраному напрямку. Завершуй лист тим, аби переглянути, чи правильний шрифт для цього ти обрав (-ла), чи вмістилося все це в одну сторінку, перечитай граматику.

Якою має бути структура мотиваційного листа: головні особливості та вимоги

Часто на сайтах вишів викладають приклади та власні умови до мотиваційних листів. Однак є низка формальних умов, яких важливо дотримуватися:

лаконічність;

чітка структура;

беземоційність (мотиваційний не повинен мати емоційного відтінку, краще прагнути стриманості, розважливості, серйозності);

грамотність.

За структурою лист має містити шапку (відомості про адресата та адресанта), звертання, вступ, основну та кінцеву частини. В основній частині варто описати факти, які зможуть позитивно вплинути на розв’язання питання про зарахування на навчання (на кілька абзаців).

Наприклад, розповісти про свої успіхи у навчанні. Далі написати про свої здобутки, що будуть корисними для навчання за фахом.

Крім цього, часто звертають увагу на соціальні навички, необхідні для здобуття окремих професій та подальшої успішної роботи за фахом (наприклад, психологом, педагогом, юристом, менеджером тощо). Тобто в кінці варто завершувати текст невеличким підсумком на кілька речень, які повинні підтвердити твою готовність навчатися.

Про інші нововведення при проведенні НМТ ми розповідали раніше: читай у нашому іншому матеріалі.

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