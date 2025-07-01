Як зареєструвати електронний кабінет для вступу в коледж: інструкція для 9 класів

З 25 червня 2025 року розпочалася реєстрація електронних кабінетів для вступу до коледжу після 9 класів. Створити кабінет можна до 20 жовтня, подати заяву на вступ з 1 до 14 липня.

Міністерство освіти й науки розповіло, як зареєструвати електронний кабінет для випускників 9 класів і що варто знати.

Як зареєструвати електронний кабінет для вступу в коледж: інструкція

Крок 1 — ознайомлення з інструкціями. Їх можна знайти за такими посиланнями:

текстова інструкція зі скриншотами;

відеоінструкція;

алгоритми виправлення у разі помилки під час реєстрації.

Далі треба перейти на сайт Вступ-2025 та знайти розділ Вступ для здобуття вищої, фахової передвищої освіти. Натисни кнопку Електронний кабінет вступника.

Для реєстрації електронного кабінету потрібні:

дійсна електронна пошта (її використають як логін; також на неї надійде лист активації);

вигаданий пароль для входу в кабінет;

дані документа про базову середню освіту — серія (дві літери) та номер (вісім цифр);

номер документа, що посвідчує особу (з паспорта громадянина України, свідоцтва про народження, закордонного паспорта, РНОКПП тощо).

Після активації кабінету обов’язково додати:

контактний номер телефону;

власне фото.

Завантажувати інші документи не потрібно. У разі виникнення труднощів звернися до найближчого закладу фахової передвищої освіти за консультацією.

Що ще потрібно для подання заяви на вступ після 9 класу

У МОН радять ознайомитися з конкурсними пропозиціями на сайті Вступ-2025, а також:

підготувати мотиваційні листи — їх потрібно додати до кожної заяви;

за наявності пільг звернутися до обраного закладу з документами, що підтверджують цю інформацію. Їх мають встигнути внести до ЄДЕБО;

переглянути оновлений перелік галузей знань та спеціальностей (спеціалізацій), зберегти назви та коди для вказання під час подачі заяв.

Всю детальну інфографіку щодо вступної кампанії можна переглянути за посиланням.

Електронний кабінет вступника 2025 після 9 класу: консультація під час створення

Отримати консультації щодо реєстрації електронних кабінетів вступників та подання онлайн-заяв можна у технічного адміністратора ЄДЕБО Інфоресурс. Він працюватиме з 25 червня до 20 жовтня.

Для цього звертайся за такими контактами:

електронна пошта vstup@inforesurs.gov.ua ;

номери телефонів: 0442901813, 0675512474, 0933423863, 0952811354.

Графік роботи: з понеділка по четвер — з 9:00 до 18:00, п’ятниця — з 9:00 до 16:45, субота та неділя — з 9:00 до 15:00.

Як зареєструвати електронний кабінет для вступу в коледж: інструкція для 9 класів / 2 Фотографії

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