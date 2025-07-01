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Як зареєструвати електронний кабінет для вступу в коледж: інструкція для 9 класів

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 01 Липня 2025, 17:00
як зареєструвати кабінет для вступу в коледж
Фото Unsplash

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