Как зарегистрировать электронный кабинет для поступления в колледж: инструкция для 9 классов

Фото Unsplash С 25 июня 2025 года началась регистрация электронных кабинетов для поступления в колледж после 9 классов. Создать кабинет можно до 20 октября, подать заявление на вступление с 1 по 14 июля. Министерство образования и науки рассказало, как зарегистрировать электронный кабинет для выпускников 9 классов и что нужно знать. Как зарегистрировать электронный кабинет для поступления в колледж: инструкция Шаг 1 — ознакомление с инструкциями. Их можно найти по следующим ссылкам: текстовая инструкция со скриншотами; видеоинструкция; алгоритмы исправления при ошибке при регистрации. Далее нужно перейти на сайт Вступ-2025 и найти раздел Вступ для здобуття вищої, фахової передвищої освіти. Нажми кнопку Електронний кабінет вступника. Для регистрации электронного кабинета требуются: действительная электронная почта (ее используют как логин; также на нее поступит письмо активации); вымышленный пароль для входа в кабинет; данные документа о базовом среднем образовании — серия (две буквы) и номер (восемь цифр); номер документа, удостоверяющего личность (из паспорта гражданина Украины, свидетельства о рождении, загранпаспорта, РНОКПП и т.п.). После активации кабинета обязательно добавить: контактный номер телефона; собственное фото. Загружать другие документы не нужно. В случае возникновения трудностей обратитесь в ближайшее учреждение профессионального высшего образования за консультацией. Читать по теме Не пропусти — когда и как зарегистрировать электронный кабинет абитуриента 2025 Что нового во вступительной кампании 2025 года — читай в материале. Что еще нужно для подачи заявления на поступление после 9 класса В МОН советуют ознакомиться с конкурсными предложениями на сайте Вступ-2025, а также: подготовить мотивационные письма — их нужно добавить к каждому заявлению; при наличии льгот обратиться в выбранное заведение с документами, подтверждающими эту информацию. Их должны успеть внести в ЕГЭБО; просмотреть обновленный перечень отраслей знаний и специальностей (специализаций), сохранить названия и коды для указания при подаче заявлений. Всю подробную инфографику по вступительной кампании можно просмотреть по ссылке. Читать по теме Порядок приема на обучение 2025: собрали главное о вступительной кампании Все, что тебе нужно знать о вступительной кампании этого года. Электронный кабинет поступающего 2025 года после 9 класса: консультация при создании Получить консультации по регистрации электронных кабинетов поступающих и подачи онлайн-заявлений можно у технического администратора ЕГЭБО Инфоресурс. Он будет работать с 25 июня по 20 октября. Для этого обращайся по следующим контактам: электронная почта vstup@inforesurs.gov.ua; номера телефонов: 0442901813, 0675512474, 0933423863, 0952811354. График работы: с понедельника по четверг — с 9:00 до 18:00, пятница — с 9:00 до 16:45, суббота и воскресенье — с 9:00 до 15:00. Как зарегистрировать электронный кабинет для поступления в колледж: инструкция для 9 классов / 2 Фотографии Мы рассказывали, какие специальности получат больше всего бюджетных мест от государства в 2025 году. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Вступительная кампания, освіта Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter