Как зарегистрировать электронный кабинет для поступления в колледж: инструкция для 9 классов

С 25 июня 2025 года началась регистрация электронных кабинетов для поступления в колледж после 9 классов. Создать кабинет можно до 20 октября, подать заявление на вступление с 1 по 14 июля.

Министерство образования и науки рассказало, как зарегистрировать электронный кабинет для выпускников 9 классов и что нужно знать.

Как зарегистрировать электронный кабинет для поступления в колледж: инструкция

Шаг 1 — ознакомление с инструкциями. Их можно найти по следующим ссылкам:

текстовая инструкция со скриншотами;

видеоинструкция;

алгоритмы исправления при ошибке при регистрации.

Далее нужно перейти на сайт Вступ-2025 и найти раздел Вступ для здобуття вищої, фахової передвищої освіти. Нажми кнопку Електронний кабінет вступника.

Для регистрации электронного кабинета требуются:

действительная электронная почта (ее используют как логин; также на нее поступит письмо активации);

вымышленный пароль для входа в кабинет;

данные документа о базовом среднем образовании — серия (две буквы) и номер (восемь цифр);

номер документа, удостоверяющего личность (из паспорта гражданина Украины, свидетельства о рождении, загранпаспорта, РНОКПП и т.п.).

После активации кабинета обязательно добавить:

контактный номер телефона;

собственное фото.

Загружать другие документы не нужно. В случае возникновения трудностей обратитесь в ближайшее учреждение профессионального высшего образования за консультацией.

Что еще нужно для подачи заявления на поступление после 9 класса

В МОН советуют ознакомиться с конкурсными предложениями на сайте Вступ-2025, а также:

подготовить мотивационные письма — их нужно добавить к каждому заявлению;

при наличии льгот обратиться в выбранное заведение с документами, подтверждающими эту информацию. Их должны успеть внести в ЕГЭБО;

просмотреть обновленный перечень отраслей знаний и специальностей (специализаций), сохранить названия и коды для указания при подаче заявлений.

Всю подробную инфографику по вступительной кампании можно просмотреть по ссылке.

Электронный кабинет поступающего 2025 года после 9 класса: консультация при создании

Получить консультации по регистрации электронных кабинетов поступающих и подачи онлайн-заявлений можно у технического администратора ЕГЭБО Инфоресурс. Он будет работать с 25 июня по 20 октября.

Для этого обращайся по следующим контактам:

электронная почта vstup@inforesurs.gov.ua;

номера телефонов: 0442901813, 0675512474, 0933423863, 0952811354.

График работы: с понедельника по четверг — с 9:00 до 18:00, пятница — с 9:00 до 16:45, суббота и воскресенье — с 9:00 до 15:00.

Как зарегистрировать электронный кабинет для поступления в колледж: инструкция для 9 классов / 2 Фотографии

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