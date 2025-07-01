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Как зарегистрировать электронный кабинет для поступления в колледж: инструкция для 9 классов

Ирина Танасийчук, журналист сайта 01 июля 2025, 17:00
как зарегистрировать кабинет для поступления в коледж
Фото Unsplash

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